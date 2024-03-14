Шоколад Milka и Alpen Gold уберут из продажи в торговой сети «Лента»

На данный момент ритейлер распродает остатки продукции, в некоторых магазинах сети осталось небольшое количество шоколада и печенья данных марок. Новых поставок больше не будет.

Американская компания Mondelez International, которая является производителем шоколада Milka, Alpen Gold и печенья Oreo, больше не будет поставлять свои товары в магазины российской сети гипермаркетов «Лента». Как пишут «Ведомости», стороны не договорились о размере закупочных цен:

В результате переговоров наши партнеры приняли решение отказаться от поставок по предложенным закупочным ценам, которые были бы выгодны нашим покупателям,— сообщила пресс-служба «Ленты».

В компании добавили, что на данный момент в некоторых магазинах сети осталось небольшое количество продукции.

Mondelez владеет брендами 7Days, Alpen Gold, Barni, BelVita, Halls, LU, Milka, Oreo, Toblerone, Tuc.

Как рассказывал DK.RU, c 1 февраля 2024 г. крупнейшие производители кондитерских изделий и шоколада приняли решение поднять цены на продукцию. Американская Mondelez заявил об увеличении стоимости продукции в среднем на 19% . В частности шоколад подорожает до 9%, жевательная резинка и леденцы — 6%, а бисквиты и печенье на 19%.

Рост цен связан с увеличением издержек: подорожали как сырье, так и упаковка, так что новые прайсы — вынужденная мера, которая позволит сохранить на должном уровне качество продукции. Согласно информации кондитеров, за год на 40% выросла стоимость пальмового масла, муки высшего сорта — на 15%, меланжа (яичный полуфабрикат) — более чем на 50%, деревянных паллет — более чем на 75%.