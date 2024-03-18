ТОП-5 самых эффективных способов защитить капитал от инфляции

Экономика России стабилизируется, но инфляция пока остается высокой. Чтобы сохранить, а еще лучше приумножить ваш капитал, деньги должны работать. Самая доступная стратегия — инвестирование.

О том, как можно сейчас наиболее эффективно получать пассивный доход, рассказала Наталья Цимахович, исполнительный директор УК «Альфа-Капитал» в Екатеринбурге.

Размещение денег в банковских вкладах — это один из самых консервативных и очевидных вариантов, особенно в период высоких ставок.

В крупнейших банках ставки сейчас существенно выше официального уровня инфляции. По данным ЦБ, в феврале доходность вкладов здесь доходила до 14,86% годовых. Некоторые кредитные организации предлагают и более выгодные условия.

Однако необходимо учитывать, что такой процент возможен только при вкладах на короткий срок: три или шесть месяцев. Это связано с ожиданиями, что ЦБ РФ во второй половине года может начать снижать ключевую ставку. Эксперты прогнозируют, что она может упасть до 10–12%, после чего будет снижаться и доходность вкладов. В таком случае уже осенью, возможно, придется продлевать депозит менее выгодных условиях.

Операции РЕПО обычно используют банки и компании, если необходимо привлечь ликвидность.

Такие сделки совершаются под залог ценных бумаг с обязательством их обратного выкупа. На фондовом рынке РЕПО часто используют брокеры и трейдеры, также на таких сделках специализируются фонды денежного рынка.

В отличие от банковских вкладов, инвестировать деньги в фонд денежного рынка можно на любой срок: от нескольких дней до нескольких лет. При этом выйти из фонда с учетом полученного финансового результата можно вне зависимости от срока. Доходность фондов денежного рынка напрямую привязана к ключевой ставке, поэтому пока ЦБ РФ сохраняет ее высокой — это хорошая альтернатива вкладам. По данным InvestFunds, в прошлом году фонд «Альфа-Капитал Денежный рынок» вошел в топ-3 по привлечению среди всех ПИФов на рынке, а по доходности стал лидером в своем сегменте.

Доходность облигаций сейчас почти на максимумах, длинные ОФЗ в начале марта торговались на уровне 12,5–12,7%.

На первый взгляд, это выглядит менее привлекательно, чем, скажем, депозиты или инструменты РЕПО. Однако стоит учитывать, что на длинном горизонте (от года) инвестиции в облигации могут быть более интересными, поскольку в этом случае инвестор имеет возможность «зафиксировать» доходность. А при снижении ставки стоимость облигаций может пойти вверх, что станет бонусом. Особенно привлекательно с этой точки зрения выглядят длинные облигации со сроками погашения 7–10 лет. Они больше всего реагируют на изменения ключевой ставки, поэтому в случае ее снижения способны на длинном горизонте легко обогнать по доходности банковские депозиты, а паевые фонды облигаций — хорошая возможность получить сформированный профессионалами портфель таких бумаг.

Рынок акций находится в фазе активного восстановления и, несмотря на сильный рост в прошлом году, еще способен удивить инвестора.

Драйверами для продолжения позитивной динамики могут стать выплаты дивидендов, приход новых компаний на рынок (IPO и переезд в РФ таких эмитентов, как Yandex, OZON, VK, X5 и др.) и в целом рост экономики. По оценкам аналитиков «Альфа-Капитала», рынок в этом году может показать доходность порядка 25–30% с учетом будущих выплат дивидендов.

Оптимальный вариант для инвестора — купить паи фондов акций. В таком решении есть сразу несколько преимуществ. Во-первых, управляющий выбирает самые перспективные, по его мнению, бумаги. Это позволяет иногда существенно обгонять рынок. Например, фонд «Альфа-Капитал Управляемые акции», по данным InvestFunds.ru, в 2023 г. по доходности стал лидером в сегменте биржевых ПИФов, опередив индекс МосБиржи. Во-вторых, для инвестиций потребуется куда меньшая сумма, чем при покупке отдельных бумаг. При этом инвестор сразу получает диверсифицированный портфель, что значительно снижает риски. Главное — нужно помнить, что инвестировать в акции лучше не на год или два, а на более длинный срок. Это позволит увеличить эффективность вложений.

Помимо традиционных инструментов фондового рынка, можно использовать альтернативные инвестиции, в частности вложения в недвижимость.

Необязательно это означает покупку квартиры. Более удобным и простым способом может быть приобретение паев фондов недвижимости. Плюсов здесь сразу несколько: низкий порог входа (например, в фондах УК «Альфа-Капитал» он чуть выше 100 тыс. руб.), не придется думать об эффективном использовании приобретенного объекта (этим занимается УК).

Доходность фондов недвижимости зависит от того сегмента, в который он инвестирует средства пайщиков. Некоторые фонды специализируются на жилой недвижимости, позволяя участвовать в росте цен на квадратные метры, другие используют объекты коммерческой недвижимости: от торговых объектов и офисов до складов и земельных площадей. Доход в фонде формируется за счет сдачи объектов в аренду. В частности одним из перспективных направлений рынка сейчас считается покупка складских помещений и light industrial (промышленные парки). Спрос на такие объекты намного опережает предложение, а ставки аренды в последнее время постоянно растут.



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