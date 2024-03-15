Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 15.03
91,63
100,26
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Вера Подгузова: развитие рынка pre-IPO обеспечит экономический рост регионов

Вера Подгузова: развитие рынка pre-IPO обеспечит экономический рост регионов
Иллюстрация: ПСБ

ПСБ провел V Форум по финансовой грамотности «Просто капитал», центральным мероприятием которого стала пленарная сессия «Экономика будущего — потенциал роста, новые сценарии развития».

#НОВОСТИ

Панельная дискуссия «Новые подходы и механизмы привлечения инвестиций в регионы» состоялась при участии заместителя Министра финансов РФ Алексея Моисеева, заместителя исполнительного директора — директора по стратегическим партнерствам компании «Иннопрактика» Анастасии Павленко, президента ПАО «Абрау -Дюрсо» Павла Титова, гендиректора Национальной ассоциации инфраструктурных компаний (НАИК) Марии Ярмальчук, председателя Правления АО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» Бориса Ярышевского.

Участники обсудили поиск альтернативных источников финансирования для развития региональных проектов, факторы, влияющие на привлекательность территорий для инвесторов и портрет потенциального инвестора.

Вера Подгузова: развитие рынка pre-IPO обеспечит экономический рост регионов 1Новым трендом для регионального экономического роста может стать активное развитие венчурного рынка. Сегодня мы отмечаем заметный рост количества IPO на Московской бирже и видим большие перспективы развития рынка pre-IPO с привлечением частного капитала российских инвесторов. Импульс этому процессу могут дать налоговые льготы для бизнес-ангелов и применение цифровых финансовых активов. Специально для этого мы создали платформу «Токеон», которая позволит выпускать ЦФА, фиксируя договоренности инвестора и компании в форме смарт-контракта. Это позволит сдвинуть фокус общественного интереса в сторону акционерного капитала, — старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ, сказала Вера Подгузова.

По ее словам, в настоящее время основным источником инвестиций в региональное производство являются бюджетные средства. Задача банка как финансового института заключается в оказании содействия предприятиям в поиске оптимальных вариантов финансирования и партнеров для реализации сложноструктурированных проектов с несколькими участниками.
 
Вера Подгузова отметила, что эффективность механизмов финансирования можно повысить с помощью смещения фокуса внимания с кредитования на проектное финансирование в кооперации с институтами развития. Для успешной реализации таких проектов необходим глубокий системный анализ регионального рынка, который позволит банкам принимать риски не на заемщика, а на сам проект. Особенно перспективным такое направление может стать для представителей сегмента малого и среднего бизнеса как более гибких участников рынка.

Автор: Мария Смирнова
Самое читаемое
  • «Получил ключи, пришел и такой: «Ой, блин, как теперь это продать?»«Получил ключи, пришел и такой: «Ой, блин, как теперь это продать?»
  • «Люди уйдут в тень, потребление снизится». Евгений Коган — о повышении налогов для физлиц«Люди уйдут в тень, потребление снизится». Евгений Коган — о повышении налогов для физлиц
  • Разница составит 1,5–2 млн руб. Цены на автомобили в РФ вырастут на 30%Разница составит 1,5–2 млн руб. Цены на автомобили в РФ вырастут на 30%
  • Атака беспилотников на завод ЛУКОЙЛа приведет к снижению выпуска бензина в РФАтака беспилотников на завод ЛУКОЙЛа приведет к снижению выпуска бензина в РФ
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.