«По 100 км ежедневно без затрат на бензин!» — Ирина Богинская об электрокроссовере VOYAH

Премиальные электромобили VOYAH покоряют владельцев бизнеса в Екатеринбурге. Они способны удивить самых требовательных водителей как в техническом, так и в эстетическом плане.

Все чаще на дорогах столицы Среднего Урала можно увидеть эффектные и впечатляющие автомобили премиального бренда VOYAH. Их внешний вид, интерьер вызывают приятное удивление. Вождение дает совершенно новый взгляд на управление автомобилем. Премиальные электрические и гибридные автомобили VOYAH представлены в официальном дилерском центре VOYAH ОКАМИ на Металлургов, 78.

Ирина Богинская, директор городского санатория для топ-менеджеров и предпринимателей GrandClinic Екатеринбург, успела убедиться в многочисленных достоинствах автомобиля электрокроссовера VOYAH Free, испытав его в самых разных ситуациях:

Каждый день из загородного дома в Екатеринбург и обратно я проезжаю по 100 км. И каждый раз радуюсь, что преодолеваю это расстояние на электрокроссовере VOYAH Free.

Люксовый VOYAH Free — это электроавтомобиль с множеством преимуществ за приятные деньги с учетом нынешнего рынка. Он дает абсолютно новые впечатления и эмоции, несравнимые с вождением премиальных автомобилей с бензиновыми или дизельными двигателями. В управлении — восхитительная динамика, иной центр тяжести.

Интерьер VOYAH удивляет продуманностью до мелочей, все технологично, современно, качественно. В автомобиле максимальная базовая комплектация, отличная шумоизоляция (стоишь в пробке — в машине тихо!), массажеры в креслах, ароматизация воздуха...

Заряжаю автомобиль на домашней станции раз в 2-3 дня. Соответственно, я автономна от заправочных станций и не трачусь на бензин. Первое техобслуживание обошлось в 4 раза дешевле, чем у премиум-автомобилей немецкого автопрома. Совсем нет вопросов по агрегатке, маслу, расходникам!

В морозы провела эксперимент: при температуре воздуха ниже -35 оставляла свою VOYAH Free на открытой парковке на целый день. Автомобиль заводился моментально, салон сразу теплый! Расход батареи был чуть больше в движении — из-за затрат на обогрев.

Еще одним испытанием для моей VOYAH Free стало длительное путешествие по маршруту Москва — Екатеринбург. Проехала без проблем: в пути была по 3-3,5 часа, на зарядку и отдых — по 1-1,5 часа.

Я в полном восторге от VOYAH в эстетическом и в техническом плане! С интересом ожидаю новую версию электрокроссовера VOYAH Free. В модели будет полностью обновлено управление на руле, более емкая батарея. Жду новинку, возможно, сделаю апгрейд.

VOYAH Free — это совершенно новое понимание автомобилей и новое качество жизни. В апреле официальный дилер ОКАМИ VOYAH на Металлургов, 78 представит новую версию электрокроссовера VOYAH Free. В модели будет полностью обновлено управление на руле, более емкая батарея. Справка DK.RU Инновационный бренд премиальных электромобилей и гибридов VOYAH относится к всемирно известному автомобильному концерну Dongfeng Motors с огромной ресурсной базой. Поэтому в области технологичности, производительности и комфорта автомобили VOYAH бросают вызов традиционным лидерам премиального сегмента.

VOYAH ОКАМИ

Екатеринбург, Металлургов, 78

+7 (343) 231-02-22

Voyah-okami-ekaterinburg.ru

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