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«Форум Групп» построит на Эльмаше новую архитектурную «Доминанту»

«Форум Групп» построит на Эльмаше новую архитектурную «Доминанту»
Иллюстрация: Форум Групп

В Орджоникидзевском районе дан старт строительству нового жилого комплекса, который и по названию, и по сути должен стать архитектурной доминантой Эльмаша.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НЕДВИЖИМОСТЬ#НОВОСТИ

В церемонии заливки первого куба бетона в фундаментную плиту ЖК Доминанта приняли участие глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко и генеральный директор АО «Форум Групп» Сергей Мямин. К слову, еще до начала официальной части глава района поблагодарил руководителя компании-застройщика за готовность работать в тесном сотрудничестве с местными властями. «Не все застройщики так себя ведут», — отметил Роман Кравченко.

Что касается собственно ЖК «Доминанта», то он расположится на углу улиц Стачек и Энтузиастов, в 10 минутах ходьбы от метро «Уралмаш». Четыре секции разной этажности с современными планировками и качественной чистовой отделкой, подземный паркинг и закрытый двор без машин с видеонаблюдением по периметру.

«Форум Групп» построит на Эльмаше новую архитектурную «Доминанту» 1

Пожалуй, одна из главных «фишек» этого проекта, которую наверняка оценят будущие жильцы, — это просторная благоустроенная площадка для отдыха и спорта, расположенная в стороне от домов. А значит, шум, без которого невозможно представить различные игры, не будет беспокоить обитателей ЖК «Доминанта»

Это наш первый проект в данной локации, — отметила главный архитектор «Форум групп» Анастасия Швецова. —  Весь наш опыт, который накоплен при строительстве жилых комплексов в микрорайоне Солнечный и в центре Екатеринбурга, мы аккумулировали и создали этот проект. Очень надеемся, что нам удастся улучшить облик района в целом, что наш подход задаст высокую планку в благоустройстве всего Эльмаша.

ЖК будет состоять из четырех домов переменной этажности, выполненных в светлых оттенках с акцентными решениями и архитектурно-выразительным силуэтом. В темное время суток комплекс будет подсвечиваться.    

«Форум Групп» построит на Эльмаше новую архитектурную «Доминанту» 2

— Мы бережно отнеслись к существующим объектам, — рассказал генеральный директор «Форум Групп» Сергей Мямин. — Рядом детский сад и школа, которые интегрируются в нашу инфраструктуру. Плюс «Форум групп», сдавая ЖК, передает полномочия своей управляющей компании с высокими стандартами качества. Не каждый застройщик умеет либо хочет это делать. Мы давно не строили в Орджоникидзевском районе и рады, что сюда вернулись.

Поддержал Сергея Мямина и Роман Кравченко, отметивший, что еще лет пять назад на Эльмаше было сосредоточено более 70% ветхого и аварийного жилья всего Орджоникидзевского района.

И мы тоже очень рады, что такой надежный застройщик, как «Форум Групп», заходит на эту строительную площадку. Более того, могу сказать, что у нас есть и другие совместные планы по строительству на территории Орджоникидзевского района.

ЖК «Доминанта» будет возводиться в несколько этапов. Первую секцию запланировано сдать в 2025 г., а полностью завершить строительство в 2027 г.

Автор: Евгений Ячменев
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