Теракт в Москве: автоматчики в камуфляже расстреляли посетителей «Крокус Сити Холла»

Перед концертом группы «Пикник» в здание ворвались несколько человек и открыли огонь на поражение. Прогремели два взрыва и начался пожар. Сообщается о десятках погибших и пострадавших.

22 марта около восьми вечера в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла стрельба. Очевидцы сообщили, что люди с автоматами начали вести огонь не только в зале, где должен был начаться концерт группы «Пикник», но и в фойе комплекса, и перед входом. На опубликованных телеграм-каналом Baza видео слышны десятки выстрелов.

В «Крокус Сити Холле» прогремели два взрыва, начался пожар. В огне треть здания. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. К его тушению привлекли авиацию.

Подтвержденных данных о числе нападавших нет: сначала сообщалось о трех террористах, потом о пяти.

Количество погибших и пострадавших на данный момент не известно. Baza сообщает о 12 погибших и 35 пострадавших в результате стрельбы. Телеграм-канал «112» — о десяти погибших и 50 пострадавших.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы пишет об эвакуации людей из комплекса. Сотрудники московского СОБР и ОМОН были подняты по тревоге.

К «Кроскус Сити Холлу» направлены десятки московских и областных бригад скорой медицинской помощи.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.

В здании «Кроскус Сити Холла» обрушилась кровля.

Зал «Крокус Сити Холла» рассчитан на 6200 зрителей. По данный сайта RedKassa, все билеты на концерт группы «Пикник» были проданы.

ФСБ сообщает о гибели 40 человек и о 100 пострадавших.

Сообщается, что один из террористов задержан.

Большинство пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, пять человек — в тяжелом состоянии, заявил губернатор Андрей Воробьев.

Телеграм-канал Mash опубликовал предварительный список пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холл». У большинства — огнестрельные ранения и отравление угарным газом.

Площадь возгорания комплекса оценивается в 12-13 тыс. кв. м.

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