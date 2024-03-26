Электросамокаты: Париж запретил, Москва ограничивает, Екатеринбург ждет нового сезона

Весна вступает в свои права, а это значит, что в ближайшее время на улицы Екатеринбурга снова вернутся ненавистные многим пешеходам электросамокаты. Что делать, если на вас наехали?

Тревожные ожидания, связанные с началом очередного сезона кикшеринга, обоснованны. С 1 марта 2023 г. электросамокаты обрели официальный статус в Правилах дорожного движения (ПДД), тем не менее за прошлый год количество только зарегистрированных аварий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) выросло в стране на 182%. Свердловская область вошла в число семи российских регионов с наибольшим количеством происшествий после Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского края, Тюменской, Омской и Челябинской областей.

Запретить нельзя разрешить

За пять лет использования в столице Франции СИМ стали источником проблем для пешеходов и автомобилей. Только в 2022 г. по вине СИМ пострадали 459 чел., трое погибли. Терпение парижан лопнуло, и на проведенном весной 2023 г. референдуме 89% проголосовавших высказались за запрет электросамокатов. С 1 сентября 2023 г. в Париже невозможно взять СИМ напрокат, при этом ограничения не коснулись самокатов, находящихся в личной собственности. Отметим, что использование электросамокатов законодательно полностью запрещено в Монако, а в Великобритании допускается только на частной земле.

К концу сезона электросамокатов-2023 Москва подошла с печальной статистикой. По данным МВД, за девять месяцев в Москве зафиксировали 665 дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием СИМ, что на 235% больше, чем за 2022 г., два человека погибло.

В феврале 2024 г. Мосгордума внесла в Госдуму законопроект о введении штрафов для нарушающих ПДД самокатчиков. Московские депутаты предложили ужесточить штрафы за нарушения ПДД, повлекшие создание помех в движении транспортных средств, а также причинившие по неосторожности легкий или средней тяжести вред здоровью потерпевшего, и за оставление места ДТП лицом, использующим для передвижения СИМ.

По информации, предоставленной DK.RU ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу, за 2023 г. на территории города было зарегистрировано 262 ДТП с участием СИМ, из них 181 ДТП с пострадавшими, в которых два человека погибло и 185 получили травмы различной степени тяжести, из них 41 ребенок.

Госавтоинспекцией Екатеринбурга в марте проведены рабочие встречи с сотрудниками комитета по транспорту администрации г. Екатеринбурга и представителями компаний кикшеринга для обсуждения проблемных вопросов, связанных с причинами дорожно-транспортных происшествий с участием СИМ, — отметил начальник ДПС и розыска ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу майор полиции Антон Попов.

В октябре 2023 г. депутат Гордумы Екатеринбурга Тимофей Жуков в своем аккаунте ВКонтакте сообщил, что на городской комиссии по безопасности жизнедеятельности населения «прозвучало мнение о том, что с нового года в Екатеринбурге будут введены ограничения на передвижение на самокатах. Тезисы такие:

Полностью исключить движение самокатчиков в центральной части и на аллеях; Также исключить движение на тротуарах, чья ширина меньше двух метров; Снижение скоростного режима.

В общем-то практика таких ограничений есть в других городах России, операторы кикшеринга в таких условиях работать умеют, противоречий нет. Во Франции, например, традиционно пошли по самому «демократичному» пути и тупо все запретили. Наши ищут способы, чтобы и бизнес существовал, и люди были в безопасности, и города развивались. Так правильно!»

Дальше этого дело не пошло, никаких ограничений на данный момент не принято.

Порядок действий при наезде

Что делать, если вы — пешеход, пострадавший из-за наезда лицом, управляющим СИМ?

Необходимо зафиксировать нарушение. В идеале нужно снять на фото или видео нарушителя и номер электросамоката (может быть расположен на руле, корпусе или заднем крыле СИМ). В реальности же от неожиданности или шока после столкновения самостоятельно это сделать сложно, поэтому стоит обратиться за помощью к окружающим и попросить сделать фото удаляющегося (или законопослушно вернувшегося) самокатчика и отправить вам. Даже если отмечен только цвет СИМ нарушителя — это будет иметь значение, т.к. устанавливает принадлежность электросамоката определенной фирме кикшеринга. В случае, если СИМ принадлежит частному лицу, нужно выполнить те же действия.

Далее необходимо сфотографировать место происшествия, определить его точный адрес (улица, номер дома), отметить время ДТП и сообщить о случившемся по телефону 02(102) или 112. Нелишним будет записать контактные телефоны и имена прохожих, которые были свидетелями происшествия. Посмотрите, есть ли вблизи камеры видеонаблюдения, это может пригодиться. Если вы получили сильные повреждения — вызывайте скорую помощь, это также станет доказательством происшествия, если способны передвигаться сами — обращайтесь в травмпункт и фиксируйте повреждения.

Важный момент — вам не нужно искать нарушителя ПДД и устанавливать его личность, эти данные предоставит прокатный сервис. Для определения компании-владельца электросамоката как раз пригодится цвет СИМ, который вы запомнили или зафиксировали на фото или видео. Если происшествие не удастся урегулировать в досудебном порядке, ответчиком в суде может стать именно прокатный сервис как собственник СИМ.

Если вы стали участником ДТП с самокатом как пешеход или водитель, постарайтесь определить принадлежность самоката к одному из сервисов и свяжитесь с их службой поддержки. Сервисы заинтересованы в безопасности самокатов, страховка работает и в таком случае, поэтому обратитесь в поддержку и сообщите об инциденте. В сервисе Whoosh нет анонимных поездок, самокат 24 часа в сутки находится на связи с системой, поэтому мы владеем полной информацией о каждой поездке. При обращении полиции или госавтоинспекции сервис предоставляет по запросу все необходимые данные. Для всех поездок на самокатах сервиса доступна страховка. Она покрывает ущерб здоровью пользователя, его имуществу, а также здоровью и имуществу третьего лица. Страховка безусловная, она работает вне зависимости от того, виноват ли пользователь в ДТП. При этом даже если пользователь не активировал страховку, сервис сам страхует всех пострадавших в результате ДТП, — пояснил представитель Whoosh Денис Балакирев.

Пока законодатели обсуждают дополнительные ограничения для самокатчиков, сами сервисы внедряют нововведения для клиентов — от подготовки готовых лекций по ПДД и организаций школ безопасного вождения до блокировки нарушителей и внедрения идентификации пользователей.

У нас есть «внутренний» рейтинг пользователей, который мы тестируем с 2023 г. Это значит, что мы строго следим за соблюдением ПДД, собираем информацию о нарушениях со стороны администраций городов и органов правопорядка. Мы также запустили выделенную линию поддержки, в которую любой желающий может направить информацию о нарушениях ПДД на самокатах Юрент. Каждый кейс отрабатывается — мы сделали градацию санкций от предупреждения до блокировки при повторных или серьезных нарушениях. Например, передача аккаунта несовершеннолетним блокирует пользователя в нашем приложении. Сейчас мы вместе с партнером тестируем решение по идентификации пользователей для активации поездок на самокатах сервиса, чтобы допускать до них только лиц, достигших 18-летнего возраста. Мы также отрабатываем все случаи ДТП с нашими пользователями по принципу «ни одного ДТП без внимания». Это значит, что мы детально разбираем каждый случай и причину, оказываем поддержку пользователям при обращении в страховую, правоохранительным органам при определении виновных, выясняем причины (если это недостатки инфраструктуры, взаимодействуем с городом, чтобы их устранить), — рассказали DK.RU в пресс-службе кикшеринга Юрент.

ГИБДД напоминает

При передвижении на СИМ по тротуарам и пешеходным дорожкам лицо, управляющее СИМ, обязано двигаться со скоростью не выше 25 км/ч, вес СИМа должен быть не больше 35 кг и он должен обладать определенной мощностью не более 250 кВт, важным аспектом является то, что при передвижении в указанных зонах не должны создаваться помехи пешеходам.

При пересечении проезжей части по пешеходному переходу лицу, управляющему СИМ, необходимо остановиться перед краем проезжей части, спешиться и переходить дорогу пешком.

На край дороги СИМ может выехать, только если водителю больше 14 лет, а его СИМ оборудовано тормозами и фарами белого и красного цвета. Ехать можно только по обочине или краю проезжей части в случае, если для движения нет иной возможности — отсутствует тротуар, пешеходная или велодорожка.

Госавтоинспекция Екатеринбурга обращает внимание граждан на то, что прежде чем взять в использование средства индивидуальной мобильности, необходимо подробно ознакомиться с ПДД и неукоснительно их соблюдать.

Сервисы кикшеринга напоминают

Если вы управляли СИМ и попали в ДТП, ни в коем случае не уезжайте с места столкновения. Дождитесь приезда сотрудников ГИБДД, иначе ваше поведение могут расценить как попытку покинуть место ДТП, что усугубит ситуацию. Помните, что ваша банковская карта привязана к аккаунту сервиса, а СИМ круглосуточно находится в телеметрии сервиса — найти вас не составит большого труда.

Свяжитесь со службой поддержки — лучше всего в приложении, так они быстрее увидят обстоятельства инцидента. В случае ДТП легко растеряться и забыть о важных действиях или нюансах. Сообщите место, время, ущерб, свои контакты и контакты пострадавшего. Служба поддержки подскажет, что нужно делать.

Если вы стали свидетелем нарушения (езда на СИМ в нетрезвом виде, езда ребенка до 14 лет без сопровождения взрослых, при неправильной парковке самокатов и т.д.) — сделайте фото и напишите в службу поддержки сервиса проката, указав точное место и время. Это позволит компании отследить самокат и применить санкции к пользователю-нарушителю.

Хочется верить, что не за горами то время, когда водителей электросамокатов приравняют к автомобилистам, обяжут регистрироваться, сдавать экзамен на знание ПДД и навыков вождения, соблюдать скоростные режимы, останавливаться по требованию ГБДД и проходить медицинское освидетельствование в случае опьянения. Пока же многие вопросы остаются неурегулированными и СИМ являются источником высокой опасности на тротуарах и дорогах города.

Ранее DK.RU рассказывал, что летом 2022 г. мэрия Екатеринбурга масштабировала опыт искусственного снижения скорости электросамокатов до 7–8 км/ч на определенных участках улиц города и повсеместно в дни проведения массовых мероприятий.