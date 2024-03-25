Уральский завод пытается обанкротить одного из бывших лидеров ОПС «Уралмаш»

С заявлением о признании Александра Куковякина банкротом в Арбитражный суд Свердловской области обратился «Уралпластик». Это уже не первый иск предприятия.

Согласно данным картотеки дел арбитражного суда, АО «Уралпластик» подал заявление еще в конце февраля. Размер исковых требований — 1,4 млн руб. Пока дело остается без движения.

Это не первое судебное разбирательством между предприятием и Александром Куковякиным. Ранее завод подавал иск о взыскании с бизнесмена задолженности в размере 372,6 тыс. руб., в эту сумму были включены 350 тыс. руб. неосновательного обогащения, возникшего в результате «перечисления денежных средств платежными поручениями». В свою очередь ответчик подал встречный иск и потребовал от предприятия возместить ему задолженность по агентскому договору в размере 93,7 тыс. руб. Бизнесмен дело проиграл.

В сентябре прошлого года суд рассматривал еще одно дело между оппонентами. Тогда Александр Куковякин попытался взыскать с «Уралпластика» 1,4 млн руб. Суд отказал бизнесмену в удовлетворении исковых требований, а встречный иск завода, наоборот, удовлетворил.

Ранее DK.RU рассказывал, что один из бывших лидеров ОПС «Уралмаш» в 2015 г. был экстрадирован в Россию из ОАЭ. В феврале того года был завершен судебный процесс по его делу. По версии следствия, Александр Куковякин похитил у Тавдинского гидролизного завода 2,6 млн руб. Затем вместе с главой Тавдинского микробиологического комбината Сергеем Багреевым он оформил 11 беспроцентных займов, которые также были выведены подельниками. В итоге суд приговорил Куковякина к пяти годам колонии строгого режима и выплате штрафа в 500 тыс. руб. А весной 2016 г. ему смягчили приговор.