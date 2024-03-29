Как рознице наладить работу с маркетплейсами: автоматизация учета продаж

Все больше продавцов предлагает свои товары на электронных площадках, и чем проще настроить учет таких продаж, тем легче бизнесу работать.

Эксперт Контур.Экстерна Татьяна Евдокимова рассказывает, почему в этой сфере важна автоматизация.

Сложности учета при торговле на маркетплейсах

Зайти на маркетплейсы стремится большинство продавцов, объем продаж через эти площадки растет год от года. Освоить продвижение и эффективно управлять ценами — одна часть работы. Вторая, не менее важная, — вести учет продаж и отчитываться по доходам от торговли.

Многие бухгалтеры ломают голову, как настроить учет после выхода на электронные площадки. Не так-то просто «руками» сделать проводки через счет «Товары в пути», затем добавить поступление услуг от маркетплейса и учесть агентское вознаграждение. Если у магазина большая номенклатура, эта задача просто не решается вручную.

Еще важно наладить своевременную обработку документов от маркетплейса. Иногда бухгалтеры сталкиваются с трудностями при запросе у площадок данных за прошедшие периоды, например, полугодичной давности. А значит, нужно настроить загрузку данных из отчетов агента, отчетов по продажам и других документов и оперативно оформлять все операции, не откладывая.

Особенности учета для селлеров Электронные площадки заключают с продавцами агентский договор. По такому договору маркетплейс становится агентом, а ИП — принципалом. Агент совершает юридически значимые действия вместо принципала за вознаграждение: рекламирует товары, хранит их, доставляет, оформляет возврат при необходимости, принимает за них деньги и переводит предпринимателю. За это продавец уплачивает вознаграждение — агентскую комиссию. Фактически товар реализует сам продавец за свой счет, а площадка только выполняет роль посредника. Так что проводки в бухучете и отражение операций в налоговом учете будут стандартными. Разница лишь в том, что при работе с маркетплейсом нужно отражать себестоимость товара при его передаче на склад маркетплейса на счете 45 «Товары отгруженные», ведь товар еще не продан. А еще для удобства учета можно завести субсчет к счету 76 о расчетах с дебиторами и кредиторами — 76-аг для учета агентской комиссии маркетплейсу. Оформление продаж при торговле через маркетплейсы Каждый шаг при торговле на электронных площадках надо оформлять в налоговом и бухгалтерском учете. Это легче делать в системах, приспособленных для учета таких операций. В бухгалтерском сервисе должна быть возможность оформить такие операции, тогда это заметно снижает нагрузку на бухгалтера или предпринимателя и снижает риск ошибок. Шаг 1. Передача товара маркетплейсу. При отправке товаров на склад нужно отразить передачу без перехода права собственности, поэтому товары отражаются на счете 45 «Товары отгруженные». Для этого создается исходящая накладная или исходящий УПД с операцией «45 - Передача товара агенту». Оформление передачи товаров агенту в Контур.Экстерне на тарифе «Учетный» Шаг 2. Реализация товара маркетплейсом. После реализации товара маркетплейс формирует отчет агента со сведениями о суммах продаж и агентского вознаграждения. Как правило, продавец получает его в течение нескольких дней после завершения отчетного месяца. После получения отчета нужно создать документ «Входящий отчет агента» и загрузить в него данные из отчета. Учетная система по этим данным должна сформировать проводки и рассчитать суммы доходов и расходов. Если организация на ОСНО, то по умолчанию добавляются исходящий и входящий счета-фактуры и формируются проводки по НДС. Загрузка данных из Excel для входящего отчета агента в Контур.Экстерне на тарифе «Учетный»

Шаг 3. Поступление оплаты от маркетплейса. У каждой площадки своя периодичность выплат за реализованные товары. Часто перевод от маркетплейса приходит по итогам месяца. Если учетная система интегрирована с интернет-банком, можно автоматически загрузить выписку и создать операцию «51 — 76.аг Реализация товара через агента».

Шаг 4. Оплата услуг агента и оформление комиссии. Чтобы отразить оплату комиссии и услуг агента, нужно создать входящий УПД с операцией «Поступление комиссионных или сопутствующих услуг от агента».