«Автомобилист» и «Трактор» с братьями Заварухиными – в ½ Кубка Гагарина. В чем сила, брат?

Двоюродные братья Николай и Алексей Заварухины, возглавляющие хоккейные клубы «Автомобилист» (Екатеринбург) и «Трактор» (Челябинск), вывели свои команды в полуфинал плей-офф Кубка Гагарина.

«Трактор» вышел в третью стадию турнира, обыграв «Салават Юлаев» из Уфы (счет в серии 4–2) и московское «Динамо» (4–0), а «Автомобилист» выбил казанский «Ак Барс» (4:1) и СКА из Санкт-Петербурга (4:1). Напомним, что «Автомобилист» завершил регулярный чемпионат на пятом месте Восточной конференции, а «Трактор» — на шестом, и при этом добрались до четверки сильнейших команд плей-офф.

Мы в шоке до сих пор. Созваниваемся, переписываемся, поздравляем друг друга. Это здорово, что есть победы и эмоции. Так и напишите: мы в шоке, — сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

Победная раздевалка екатеринбуржцев после победы над СКА в пятом матче четвертьфинальной серии:

Ребята сегодня сделали историю екатеринбургского хоккея. Первый раз команда прошла в третий раунд. Считаю, не надо оставаться на месте, нужно идти дальше, опять же за счет командных действий. У нас есть мастеровитые игроки, которые могут и которых главное было объединить в один кулак, — подчеркнул Николай Заварухин.

Турнирная таблица составлена так, что «Автомобилист» и «Трактор» могут встретиться в финале Кубка Гагарина, а болельщики уже предвкушают уральское дерби. Но для этого командам нужно победить в своих полуфинальных сериях. «Трактор» может узнать своего соперника по полуфиналу 28 марта, победителя в противостоянии омского «Авангарда» и «Локомотива» из Ярославля. «Автомобилисту» предстоит ожидание минимум до 30 марта, когда сильнейшего определит пара «Спартак» (Москва) — «Металлург» (Магнитогорск). Напомним, серии плей-офф проводятся до четырех побед одной команды, максимальное количество матчей в серии — семь.

Отвечая на вопрос о секрете братского успеха, Николай Заварухин сказал: «Общее, наверное, это то, что мы вышли в следующий раунд плей-офф — это главное. Объединение, построение коллектива в команде — основное, я считаю».

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