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С директором ТЮЗа Екатеринбурга Евгенией Умниковой не продлен контракт

С директором ТЮЗа Екатеринбурга Евгенией Умниковой не продлен контракт
Автор фото: Валерия Зык. Иллюстрация: dk.ru

В Театре юного зрителя сменится руководитель, городское управление культуры не продлило контракт предыдущему директору.

#КАРЬЕРА#НОВОСТИ

Евгения Умникова после семи лет работы покидает ТЮЗ в Екатеринбурге, поскольку администрация города не стала продлевать с ней контракт.

Закончился контракт, принято обоюдное решение. Мы благодарны Евгении Леонидовне за работу в качестве руководителя одного из главных детских театров Екатеринбурга и Свердловской области. За время ее работы театр сохранил все лучшее, что было, и осуществил постановку новых, полюбившихся зрителям спектаклей, — отметили в управлении культуры администрации Екатеринбурга.

До перехода в 2017 г. в ТЮЗ Умникова работала в администрации Екатеринбурга, где 11 лет возглавляла управление образования, а после этого менее года была директором лицея №130. Став директором театра, Евгения Умникова сменила на посту Светлану Учайкину, которая была назначена министром культуры Свердловской области.

Расстаемся по-хорошему, с легкой совестью и с легкой душой говорю всем спасибо за службу, за прекрасные годы, — сказала Умникова.

По неподтвержденной информации, на место директора в ТЮЗе может быть назначен замгубернатора Свердловской области по социальным вопросам Павел Креков.

Ранее DK.RU рассказывал о масштабной реконструкции Театра юного зрителя, которую провел «Атомстройкомплекс». От прежнего здания остались только фасад и стены, внешний вид ТЮЗа решили не менять. Финансирование работ вели городской (750 млн руб.) и областной бюджеты (200 млн руб.).

Автор: Мария Смирнова
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