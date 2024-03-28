Нового главу уральского Сбера представили губернатору. Чем он займется в первую очередь?

Состоялась встреча губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с руководителями Сбербанка. В 2024 г. банк продолжит финансировать строительную отрасль и инфраструктурные проекты.

Старший вице-президент, руководитель блока «Сеть продаж» Сбербанка Татьяна Галкина представила главе региона Петра Колтыпина, председателя Волго-Вятского банка Сбербанка, который с апреля возглавит Уральский банк Сбербанка. Участники встречи обсудили, как будут реализовываться крупные социально значимые проекты в области.

Представители банка рассказали, что сегодня три четверти строящегося жилья в Свердловской области финансирует Сбербанк. Только за прошлый год ипотечные кредиты на общую сумму более 168 млрд руб. в Сбере получили около 56 тыс. уральцев. Банк также финансирует социально важные инфраструктурные проекты в формате государственно-частного партнерства. Так, с участием Сбера строится две школы — в Екатеринбурге и Березовском. По концессионному соглашению в Нижнем Тагиле ведутся работы по строительству мусоросортировочного комплекса.

Отдельный блок был посвящен развитию технологий искусственного интеллекта и AI-трансформации Свердловской области. Также был отмечен вклад Сбербанка в развитие инфраструктуры Екатеринбурга. В Историческом сквере появился умный светомузыкальный фонтан — подарок Сбера к 300-летию уральской столицы, а на станции метро «Площадь 1905 года» начали работать смарт-турникеты нового поколения. До конца 2024 г. новые турникеты установят на всех станциях метро.

Рассчитываю, что партнерство Сбера с регионом продолжит укрепляться. Ключевые ориентиры обозначены в двустороннем соглашении, подписанном в 2022 г. В частности у нас большие планы по созданию новых производств, строительству новых школ, модернизации парка общественного транспорта и коммунальной техники, а также по внедрению электронных сервисов в самых разных отраслях, — отметил губернатор Евгений Куйвашев.

Участники встречи обсудили образовательные проекты Сбербанка для школ и вузов, а также планы на 2024 г. В УрФУ действует магистерская программа «Прикладной анализ данных», которая была запущена в партнерстве со Сбербанком. Ко Дню города банк провел для старшеклассников и студентов 24-часовой хакатон по разработке полезных сервисов для Екатеринбурга. Кроме того, учащиеся школ и вузов участвовали в молодежном акселераторе Сбера по развитию предпринимательских талантов.

Шла речь и о развитии кадрового потенциала Свердловской области, в частности о создании в регионе кампуса среднего профессионального образования. Рассматривались варианты участия Сбера в реализации транспортных проектов и внедрении цифровых решений в этой отрасли.