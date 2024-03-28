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Рекламщикам и маркетологам за три месяца расскажут о тайнах индустрии

Рекламщикам и маркетологам за три месяца расскажут о тайнах индустрии
Иллюстрация: АКАР Урал

13 апреля на базе УрФУ стартует обновленный курс уральского представительства Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Практикум.

#НОВОСТИ

Интенсивный формат предполагает погружение в ключевые аспекты индустрии всего за три месяца. К новому набору организаторы курса обновили программу, сделав ее более емкой и структурированной.

Мы решили сократить количество лекций. Оставили в программе только самое важное и интересное, чтобы слушатели могли за три месяца получить представление о том, как устроена индустрия изнутри. Лекции читают топ-менеджеры и ведущие эксперты лучших рекламных агентств Урала, Москвы и не только. Для талантливых и активных учеников это еще и отличный шанс познакомиться с потенциальными работодателями лично и, возможно, даже получить оффер на стажировку», — говорит директор АКАР Урал Василий Рубан.

Структура программы АКАР Практикум в этом потоке состоит из шести образовательных блоков: стратегия, креатив, традиционные медиа, digital&SMM, event и аккаунтинг (сопровождение клиентов). Курс рассчитан на три месяца и включает в себя основные лекции и бонусные занятия.  

Курс будет полезен студентам старших курсов профильных направлений для того, чтобы получить базовые знания о работе индустрии, а также действующим специалистам в сфере рекламы, маркетинга и PR для актуализации знаний. Фрилансеры и предприниматели на курсе получат информацию, полезную в продвижении своих проектов и услуг.

С 2017 года более 500 специалистов рекламной индустрии УрФО стали выпускниками АКАР Практикум. Многие из них успешно строят карьеру в сфере маркетинга и коммуникаций.

Образовательным партнером курса все эти годы выступает Уральский федеральный университет. Офлайн обучение студентов проходит на площадке вуза в медиацентре на Ленина, 51. Впрочем пройти обучение можно из любой точки мира: лекции транслируются в онлайн-формате, а записи доступны на протяжение всего курса.

Программа, спикеры и регистрация на курс по ссылке

 

Автор: Евгений Ячменев
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