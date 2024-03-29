Ген уральского предпринимательства. Империя Демидовых

Около 50 заводов на Урале — наследие Демидовых. Основоположники уральского предпринимательства в свое время породнились с Бонапартами и другими знаменитыми династиями Европы. Какими они были?

Самая известная уральская династия заводовладельцев оставила после себя наследие не только на Урале и в России, но и по всему миру. Основная часть их империи находится в Свердловской области — это 24 завода по добыче и переработке металла, часть из которых до сих пор являются градообразующими предприятиями.

Панорама Невьянского завода. Раскрашенное фото 1879 г.

В России вообще мало предпринимательских династий — это связано с революцией и созданием СССР, а если и есть, то они ограничены двумя, максимум тремя поколениями. Родословная же династии Демидовых может быть прослежена на протяжении более чем 300 лет.

Они оставили на Среднем Урале наследство, которое до сих пор сложно осознать полностью. Демидовы стояли у истоков той самой горнозаводской цивилизации, которая сейчас лежит в основе местной культуры и даже мировоззрения. А что мы знаем о них, какими они были?

DK.RU продолжает проект «Ген уральского предпринимательства».

Наследие Демидовых

Заводовладельцы Демидовы на Урале в представлении не нуждаются, а вот их наследие вряд ли кто-то может представить себе в полном объеме.

Список наследия Демидовых огромен. Это заводы, пристани, музеи, основанные на их пожертвования, дворцы, особняки, виллы, поместья, памятники. Объекты, связанные с Демидовыми, можно встретить не менее чем в 15 субъектах Российской Федерации и еще в трех странах мира (кроме России) — в Италии, Франции и Финляндии.

Сложно представить, каким огромным мог быть маршрут «По местам наследия Демидовых», если учесть, что в одной только Свердловской области они построили 24 завода, шесть пристаней, и две дороги — Старый Демидовский тракт и Висимо-Уткинскую узкоколейную железную дорогу. Прилагаем список, если вы замахнетесь на составление собственного туристического маршрута по Свердловской области:

Заводы:

Васильево-Шайтанский чугуноплавильный и железоделательный завод Бисертский железоделательный завод Быньговский железоделательный завод Верх-Нейвинский чугуноплавильный и железоделательный завод Верхнесалдинский чугуноплавильный завод Верхнесергинский железоделательный завод Верхнетагильский чугуноплавильный и железоделательный завод Верхнешайтанский железоделательный завод Висимо-Шайтанский железоделательный завод Висимо-Уткинский железоделательный завод Выйский медеплавильный, чугуноплавильный и железоделательный завод Лайский железоделательный завод Мариинский железоделательный завод Молебский чугуноплавильный и железоделательный завод Невьянский чугуноплавильный и железоделательный завод Нижнесергинский чугуноплавильный и железоделательный завод Нижнетагильский чугуноплавильный и железоделательный завод Нижнесалдинский железоделательный завод Ревдинский чугуноплавильный и железоделательный завод Староуткинский металлургический завод Черноисточинский железоделательный завод Антоновский передельный завод Авроринский передельный завод Шуралинский железоделательный завод

Пристани:

Уткинская, Сулемская, Кашкинская, Новоуткинская, Курьинская, Шайтанская

Это только объекты, связанные с промышленостью. Добавьте к ним еще как минимум десять заводов и месторождений в Пермском крае, шесть в Челябинской области, три в Башкирии, один в Удмуртии. И три завода и рудники в Алтайском крае.

Ревдинский завод, наследие Демидовых, фото: архив г. Ревда

Кафедра натуральной истории МГУ (ныне Зоологический музей МГУ), когда-то была создана на пожертвования Демидовых, как и Музей естественной истории (ныне Геологический музей им. Вернадского). Кроме того, в столице есть архитектурное наследие Демидовых — имение Нескучное (ныне Александрийский дворец и Нескучный сад, район Якиманка), Слободской дворец (ул. Радио, д. 10), усадьба в Толмачевском переулке (Большой Толмачевский переулок, д. 3), Дом Демидовых в Гороховском переулке (Гороховский переулок 4, корп. 1, Басманный район).

В Санкт-Петербурге есть особняк П.Н. Демидова (ул. Большая Морская, 43), дача Демидова (ул. Чекистов, д. 3). Многие объекты культурного наследия сооружены или построены не без их пожертвований. Это мосты Поцелуев, Красный, Семеновский, а также мост у Московской заставы на Обводном канале — чугунные детали отлиты на Нижнетагильском заводе. На пожертвования Демидовых в Исаакиевском соборе сделаны малахитовый иконостас и колонны, в Эрмитаже — Малахитовый зал, приобретены картины. Демидовы выделили 500 тыс. руб. на строительство в Санкт-Петербурге так называемого «Дома призрения трудящихся», главной целью которого было «бедным лицам женского пола свободного состояния доставить способы к производству рукодельных работ» (наб. Мойки, 108).

В Италии Демидовы построили виллу Сан-Донато (Флоренция), виллу Пратолино (Пратолино, Тоскана, 12 км от Флоренции). На фасаде собора Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции сохранился их герб, в районе Олтрарно во Флоренции есть площадь Н. Демидова и памятник ему. Сохранились поместье и усадьба Демидовых в Финляндии, а также склеп, усыпальница и Салон Матильды Бонапарт (одна из демидовских жен) во Франции.

Последний Демидов

Яркий характер и способность на неординарные поступки были отличительной чертой некоторых Демидовых-заводовладельцев. И последний из них в этом смысле не ударил в грязь лицом. Точнее, приехав на уральский завод из европейских апартаментов, грязи не испугался. Сам его приезд сюда можно считать экстраординарным действием, потому что большая часть потомков Демидовых Урала в глаза не видела.

Елим Демидов, фото с канала Андрея Ермоленко в Дзене «Такая история»

Последний из Демидовых, владевших уральскими заводами, Елим Демидов, родился 6 августа 1868 г. в Вене. Его отец Павел Павлович Демидов на уральских заводах, да и в России вообще, бывал редко. Большую часть жизни он прожил в Париже или в имении Сан-Донато под Флоренцией. Елим жил с отцом, учился в Швейцарии. Однако он успел побывать на Урале три раза. Об этих поездках сохранились воспоминания тагильчан.

«Как-то летом Елим приехал в Тагил. В то время я собирал на заводе воздуходувные машины. Демидов ходил по всему заводу, во все цеха заглянул. Вообще нужно сказать, что в роду Демидовых принято выкидывать разные такие штуки. Вот однажды утром, часов так в девять, Елим вышел из своей квартиры на площадь, где тогда был собор. На Елиме тогда была светлая летняя пара, низенькая шляпа. Увидал, что мимо едет на таратайке рабочий. Подозвал его к себе. Тот подъехал к Демидову. Все-таки знал, что хозяин. Елим начал спрашивать рабочего, откуда и куда он едет. Тот сказал, что едет с рудника к новому мосту домой.

— Давай, вези меня…

А таратайка на двух колесах, вся испачкана рудой. Рабочий и говорит Елиму:

— Да куда вы сядете, ваше сиятельство! Видите, как вся испачкана.

— Ничего не значит!

И Демидов сел в эту таратайку.

Елим расспросил рабочего, как он живет, сколько зарабатывает, какое семейство.

Когда подъехали к дому рабочего, Елим слез и подал ему 50 руб. Сказал при этом:

— Одень семейство, как следует. Водки много не пей, а только в праздник.

Ну, мужик редко с лошадью зарабатывает такую сумму в месяц. Был, конечно, очень доволен, поправил свои дела, семью одел. Елим, весь перепачканный, так и отправился к себе обратно» (ГАСО. Ф. р-2266. Оп. 1. Д. 130. Л. 13).

Елим Демидов работал на дипломатической службе в Министерстве иностранных дел России, в российских посольствах в Лондоне, Мадриде и Копенгагене. Жалованья дипломата ему было мало для жизни, к которой он привык с детства, и он постепенно распродавал доставшееся ему наследство. И в первую очередь избавился от отцовской коллекции картин средневековых европейских мастеров.

У него, впрочем, было свое хобби или страсть — он обожал шахматы. Он активно поддерживал шахматное движение в России, продвигая талантливых российских мастеров на мировой уровень. Выдвижение знаменитого Александра Алехина, будущего чемпиона мира — заслуга в том числе и Елима.

Как начинался знаменитый род Демидовых

Родоначальник этой знаменитой династии — крестьянин Демид Антуфьев. В середине XVII в. он приехал работать на Тульский оружейный завод. Его сын Никита (1656 — 1725) сблизился с Петром I. А вот как это произошло, точно неизвестно. Есть много разных версий, связанных с его необычными способностями. Одна из них рассказывает о том, что Петр Первый, проезжая через Тулу, дал отремонтировать Никите свой пистолет голландской работы — а Демидов за ночь сделал новый, который не отличить от настоящего.

Так или иначе, но Петр I доверяет Демидову металлургическое производство. Так на Урале появляются частные заводы, первым из которых в 1701 г. стал Невьянский, переданный из казны в частные руки – Демидовым. Немаловажным фактором того, что Демидовым удалось создать на Урале свою обширную империю, была, конечно же, Северная война со шведами. Во-первых, она требовала много железа и оружия, во-вторых, плененные в этой войне шведы со знанием металлургии и военного дела отправлялись на Урал и здесь проектировали новые заводы.

Никита Демидов — верный сторонник Петра Первого — передал дела своему сыну, Акинфию Никитичу Демидову (1678 – 1745).

Никита Демидов из серии «Урал — детище Петра». Гравюра: Казанцев Алексей. Коллекция Пермской госудраственной художественной галереи (permartmuseum.ru)

И вот если говорить о гене предпринимательства и пытаться найти его истоки в характере, то тут можно обратиться к фамильному гербу Демидовых. «Не словами, а делами», — звучит надпись на их фамильном гербе.

Акинфий знал заводское дело, вся его жизнь говорит о том, что он был очень энергичным, дела мог вести агрессивно, но все же был талантливым управленцем. У него было три сына — Прокофий, Григорий и Никита. Никита Акинфиевич Демидов (1724 – 1789) был, пожалуй, последним представителем династии, которые активно участвовали в строительстве уральских заводов и жили на Урале.



Портрет Никиты Акинфиевича Демидова, Федор Рокотов, коллекция Пермской государственной художественной галереи (permartmuseum.ru)

Его сын Николай Никитич (1773 — 1828) на уральских заводах бывал нечасто, жил в Москве, Париже или Флоренции. А дети Николая Никитича, Павел и Анатолий, на Урале бывали считанные разы, воспринимая поездку сюда как приключение. У Павла Николаевича Демидова (1798 – 1840) был сын, тоже Павел (1839 – 1885). Вот сын Павла Павловича и есть тот самый Елим, с которого мы начали рассказ и который считается последним представителем династии Демидовых как владельцев уральских заводов.

Жены Демидовых

Если считать ген предпринимательства неким набором черт личности и характера, то, на наш взгляд, в контексте истории династии Демидовых важно обратить внимание на то, каких женщин они выбирали себе в жены.

Можно сказать, что их жен объединяло то, что они все по-разному, но все-таки вызывали вокруг своей персоны нешуточные страсти, споры и даже скандалы, провоцируя тем самым отторжение общества. Брак с такой дамой иногда ставил под удар не только репутацию одного члена семьи, но и все семейное достояние.

Одна из «знаменитых» демидовских жен — дочь губернатора Выборга, шведская баронесса Ева Аврора Шарлотта Шернваль (1808 — 1902 гг.). Несмотря на высокий титул, это был брак не по расчету. Говорят, что над ней тяготел злой рок — все ее мужья умирали вскоре после женитьбы. Павел Демидов, несмотря на это, все равно добивался ее руки. Однако он умер спустя три года после заключения брака.

Аврора какое-то время жила в Нижнем Тагиле. Она активно развивала и металлургические заводы, и то, что мы сейчас называем социальной инфраструктурой: учреждала приюты, строила больницы и родильные дома. Она попыталась выйти замуж еще раз и после смерти очередного супруга уехала на родину в Финляндию.

Юная 14-летняя красавица Елизавета Строганова (а именно во столько лет ее выдали замуж) никак не хотела всю жизнь прожить в Невьянске или Нижнем Тагиле. Ей хотелось балов, общения, светской жизни, известности, и у нее был к этому талант. Муж Николай Демидов согласился переехать с ней в Париж, однако это ее не успокоило. Она настолько тяготела к развлечениям, а не к супружеской жизни, что была известна всему Парижу при жизни и после смерти. Там и похоронена. Говорили, что если провести ночь в ее склепе, то человеку открывается будущее. Желающих было так много, что парижские власти закрыли этот участок кладбища Пер-Лашез для посещений.

Среди жен Демидовых есть племянница Наполеона Бонапарта: Матильда-Летиция-Вильгельмина-Бонапарт. Она вышла замуж на Анатолия Демидова в 1840 г. Брак Бонапарт и Демидова вызывал много толков и слухов, тем не менее состоялся. Чтобы стать ровней Бонапартам и добиться руки Матильды, Анатолий был вынужден купить поместье под Флоренцией - Сан-Донато, став, таким образом, князем. Брак не был счастливым, и после скорого развода Демидовы были обязаны выплачивать Матильде пожизненное содержание.

Еще одна из жен Демидовых, чье имя также связано со скандалом, Мария Мещерская. Она прославилась своей связью с цесаревичем Александром (будущим императором Александром III). Про их отношения знало все светское общество Российской империи, а ведь цесаревич был помолвлен с датской принцессой Дагмарой. Король Дании всерьез публично выражал свои опасения по поводу сложившейся ситуации. Когда в 1867 г. Марию Мещерскую разжаловали и изгнали из фрейлин, отдалив от двора, она вышла замуж за богача Павла Демидова. Впрочем, прожила очень короткую жизнь – умерла всего в 24 года.

Две «войны» Демидовых

На протяжении всего времени, пока Демидовы господствовали на Урале, они должны были постоянно бороться за свой статус. Здесь можно привести в качестве примера два поприща для сражений и двух основных соперников — государственную власть, которая со временем укреплялась и все больше ограничивала заводовладельцев, а также силы природы и … речных пиратов.

Появление последних на Урале было закономерным. Единственным путем для поставки продукции металлургических заводов в центральную Россию были реки, а «лихих» людей, ищущих легкого заработка, здесь и тогда было в избытке.

Противостояние сил между заводовладельцами и государством одновременно было и гарантом стабильности: здесь не должно было быть ни победителей, ни проигравших, просто каждый должен был добиваться своих целей с учетом соблюдения интересов других. И что интересно, это так же работало и с пиратами.

Историк, преподаватель УрФУ Андрей Ермоленко в своем канале в Дзене «Такая история» описал любопытный случай взаимодействия российских олигархов Демидовых и местных жителей, которые нашли способ «мирно» грабить их караваны.

Старообрядцы из деревни Пермякова и их нехитрый пиратский промысел

Скалы по берегам Чусовой всегда были не только живописны, но и смертельно опасны. Не зря они называются «бойцы». Барки с грузом бились о них, разрушались, груз тонул. Конечно, часть доставали, но другая часть до сих пор находится на дне самой популярной у сплавщиков реки.

Карта Генштаба, фрагмент, Андрей Ермоленко

В XVII в. беглые старообрядцы из Пермского края основали на диких, поросших лесом берегах Чусовой, чуть пониже деревень Харенок и Еква, свою деревню — Пермякова. Напротив нее на речном повороте есть остров с необычным названием Золотой, которому пермяковцы обязаны своим безбедным существованием.

Андрей Ермоленко:

— Когда с вешними водами по реке спускались барки «железных караванов», жители Пермяковой устраивали на берегу празднества и шумные гуляния. Сплавщики около острова на повороте отвлекались на это действо, а пермяковцы махали им с берега, мол «поворачивай вон в ту протоку».

Барки сворачивали у острова в правую протоку и садились на мель. Чтобы снять тяжелое судно с отмели, его нужно разгрузить. Вот тут как тут жители Пермяковой со своей подмогой!

Тем и зарабатывали, разгружая да загружая обратно барки, которые сами же и заманили на мели. Ну и приворовывали, и грабили, если случалось удобно. Такие вот уральские «предприниматели» с хитринкой.

Сейчас Пермякова заброшена — там большая поляна и кое-где бугры от сгнивших срубов, брошенная сельхозтехника да надгробия от старого кладбища. Зато отмель справа от острова Золотой сохранилась до наших дней. Если станете сплавляться по Чусовой — будьте осторожнее!

Пристань на р. Усть-Утка, фото конца XIX в.

Как Демидовы попытались «осадить» слишком инициативного чиновника

В 1721 г. деятельный капитан артиллерии Василий Татищев отыскал на берегу реки Исеть место для строительства мощного железоделательного завода. Это то самое место, где сейчас в Екатеринбурге плотина городского пруда и Исторический сквер. Одновременно с этим он определился, что именно здесь расположится центр государственного управления горнозаводским краем.

Бурная деятельность Татищева не понравилась Демидовым с самого начала. И в борьбе за свои интересы они повели себя не самым благородным образом. Проще говоря, оклеветали активного чиновника, который, как им показалось, «залез не в свой огород».

Камнем преткновения в открытом конфликте стала Курьинская пристань на реке Чусовой. Пристань была казенной и строилась для сплава продукции государственных металлургических заводов — Алапаевского и Синячихинского. Однако они работали нестабильно, и пристань часто пустовала. Со временем Демидовы «прибрали ее к рукам», это подтверждается Пермской летописью.

Василий Татищев, прибыв на Урал, стремился во всем навести порядок, отрегулировать нецелевое использование казенного имущества, особенно земель и пристаней. Из-за использования Демидовыми Курьинской пристани Татищев написал письмо императору, но и те в долгу не остались — подготовили против чиновника донос, обвинив во взятках.

Разбирательство длилось два года. На это время Татищева отстранили от должности и Екатеринбург был основан на два года позже, чем мог бы. Разбираться во всем на Урал отправили Вильгельма де Геннина. Тот никакой вины за Татищевым не нашел. Конфликт был улажен с трудом: Татищев защитил свое честное имя, хотя с Урала и был отправлен, а Демидовым было дано предписание впредь казенное имущество не захватывать. Впрочем, на этом история противостояния государства и заводовладельцев на Урале, конечно же, не закончилась. А некрасивое дело с доносами загладил де Геннин.

«В переписке де Геннина с Петром Первым и Екатериной Первой упоминается, что новая крепость на реке Исеть названа в честь государыни. Екатерина с 1712 г. жена Петра I, с 1721 г. — российская императрица. Важно отметить, что жена любимая, и в связи с этим идея де Геннина выглядит особенно дальновидной», — пишет Андрей Ермоленко.

Металлургический кластер Демидовых

Крупнейшей базой демидовских железоделательных заводов становится Нижний Тагил (1722 год). Производство чугуна на Нижнетагильском заводе столь велико, что у Демидовых возникает необходимость строительства передельных заводов (для «переделки» выплавляемого чугуна в железные изделия): Черноисточинского (1726), Висимо-Шайтанского (1741), Висимо-Уткинского (1771) и других.

Черноисточинский завод, фото 1890-х

Висимо-Шайтанский завод, 1980-е гг.



Висимо-Уткинский завод, конец XIX в.

Передельными заводами для второго крупнейшего завода империи Демидовых, Невьянского, стали Шуралинский (1703) и Быньговский (1718). Значительный металлургический кластер сложился вокруг Староуткинского (1729), Васильево-Шайтанского (1732), Верх-Нейвинского (1764) заводов. В ряде городов современной Свердловской области металлургические предприятия, основанные с опорой на демидовское наследие, действуют и сегодня: Нижний Тагил, Первоуральск, Верхняя и Нижняя Салда.

Население поселков при горных заводах живет, в сравнении с крестьянами, зажиточно. Восстание Емельяна Пугачева 1773-75 гг., докатившееся отдельными отрядами бунтовщиков до Урала, показало — заводской люд в основном отказывался выступать против своих хозяев, в отличие от крестьянского населения и рабочих казенных заводов на Южном Урале.

К 1800 г. уральские заводы вышли на первое место в мире по производству чугуна. Более 55% объемов производства составляла продукция демидовских заводов.

Как это все сошло на нет

Последние Демидовы совсем забросили свое наследство. Конечно, во многом на упадке сказался промышленный кризис 1900-х годов, но бесхозяйственность ощущалась больнее. Из сообщения императорского Совета министров 1909 г:

«…некогда прочно поставленное горнозаводское предприятие Демидовых давно уже находится в состоянии полного упадка. Заводы ведутся крайне нехозяйственно, чрезвычайно задолжали, запущены в смысле технического оборудования и дезорганизованы в отношении управления. Рудники затоплены, плотина расхищается на глазах у заводоуправления в невероятном количестве. Сами владельцы заводов, стараясь извлечь возможно больше доходов, использовали их на посторонние предприятиям цели».

Руины демидовского завода, г. Нижний Тагил, фото: Петр Штеркель

Дела демидовских заводов в начале XX века шли настолько плохо, а наследнику было настолько не до них, что в 1908 г. в Правительство поступил запрос от Елима Демидова о разрешении продать тагильские и другие заводы французским промышленникам. Российское правительство отказало и выдало Демидовым несколько кредитов, чтоб поправить пошатнувшееся производство, однако и это не помогло.

В 1911 г. был остановлен Черноисточинский завод, в 1912 г. закрыт Висимо-Уткинский, а в 1915 г. — Висимо-Шайтанский. Впрочем, даже если бы Демидовы из последних сил пытались вдохнуть в них жизнь, это мало что изменило бы: в 1917 г. грянула революция и заводы были национализированы Советской властью.

По заброшенным заводам сейчас проходят экскурсии, здесь один из нижнетагильских заводов, фото: Петр Штеркель

Одним из заметных действий Елима Демидова, направленных на поддержку хозяйства уральских заводов, стала договоренность о покупке в Америке двух паровозов для Висимо-Уткинской узкоколейной железной дороги. Однако время для этого он выбрал не самое лучшее — 1916 год. Доставка паровозов затянулась из-за Мировой войны, но американские промышленники честно выполнили условия контракта: паровозы доставили на Урал в 1920 г.

Все, что осталось от Староуткинского завода, фото: Петр Штеркель

Октябрьская революция 1917 г. застала Елима Демидова «на рабочем месте» — в российском посольстве в Греции. На родину он больше не вернулся. Первое время Демидов представлял в Европе интересы правительства генерала Врангеля, затем перешел на югославскую службу, став почетным атташе Югославии в Греции. Там же, в Афинах, Елим Павлович Демидов, последний владелец уральских демидовских заводов, и умер в 1943 г. Его супруга, графиня Софья Воронцова-Дашкова, занималась поддержкой российских эмигрантов в Греции, тратя последние средства (собственные и остатки демидовского наследства) на помощь нуждающимся. Детей у Воронцовой-Дашковой и Елима Демидова не было.

DK.RU благодарит за помощь в предоставлении информации историка, преподавателя УрФУ Андрея Ермоленко, а также сообщество путешественников «Уральские покатушки» за участие в визуальном наполнении статьи.

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