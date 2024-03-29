В аптеках нет. Пациенты с диабетом в России не могут получить сверхбыстрый инсулин

Речь идет о взрослых людях, которые страдают диабетом первого типа и привыкли использовать сверхбыстрый инсулин аспарт «Фиасп»: госзакупки этого препарата сократились на 95%.

Госзакупки инсулина аспарт в январе-марте 2024 г. снизились год к году на 70%, до 350,7 млн руб., при этом закупки быстродействующего инсулина «Фиасп» от датской Novo Nordisk упали сразу на 95%, до 22 млн руб., пишет «Коммерсант». В итоге взрослые пациенты с диабетом не могут получить сверхбыстрый инсулин аспарт «Фиасп», после инъекции которого почти сразу можно принимать пищу.

Издание пишет, что препарат «Фиасп» купить невозможно, он отсутствует в аптеках Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и ряда других регионов. Его также нет ассортименте крупных онлайн-продавцов Apteka.ru, «Сбер Еаптека» и других.

В Novo Nordisk заявили, что продолжают поставлять инсулин на рынок, однако из-за повышенного спроса наблюдаются задержки: иногда препарат не доходит до аптек, потому что компания в первую очередь удовлетворяет потребности «льготного отпуска».

Препарат «Фиасп» производится на заводе Novo Nordisk в Калужской области до стадии упаковки, следует из регудостоверения на препарат.

Президент Московской диабетической ассоциации Эльвира Густова подтверждает наличие проблем с закупками препарата. По ее словам, в 2024 г. некоторые регионы не смогли приобрести «Фиасп». По данным Headway Company, в январе-марте 2024 г. было отменено 35% аукционов на закупку инсулина аспарт.

Врач-эндокринолог клиники «Будь здоров» Татьяна Фролова говорит, что детей обеспечивают препаратом «Фиасп» в полном объеме:

Но взрослым даже во многих поликлиниках Москвы препарат не выдают, не говоря уже о регионах. Самостоятельно приобрести «Фиасп» в аптеках становится все труднее.

Например, ближайшая поставка препарата с калужского завода состоится в июне 2024 г.

В октябре 2023 г. на российском рынке появился аналог «Фиаспа» под брендом «Ринфаст Ник», его зарегистрировала российская компания «Герофарм». Однако объем производства «Герофарма» небольшой: с начала года компания произвела 300 тыс. упаковок.

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