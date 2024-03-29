Франшиза, которая работает: МПР на выставке VerSous-2024

В Москве завершился международный бизнес-маркет и форум для предпринимателей VerSous. Его участниками стали более 200 компаний из сфер HoReCa, услуг и ритейла.

Форум дал возможность всем участникам (как новичкам, только выходящим на рынок, так и крупнейшим брендам, известным во всем мире) обменяться деловыми контактами и установить новые связи: традиционно здесь можно было не только подробно познакомиться с условиями франшизы МПР, но и получить интересные бонусы от сети при открытии новых магазинов.

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МПР или «Магазин Постоянных Распродаж» — федеральная франчайзинговая сеть, где название полностью отражает концепцию: здесь всегда можно приобрести разнообразные товары для дома, дачи и отдыха по доступным ценам. Бизнес-модель оказалась настолько успешной, что не раз получала признание от профильных источников (по версии TopFranchise - 1-е место в категории «Универсальные магазины» и в ТОП-30 лучших франшиз России 2023; по версии FORBES — 3-е место в ТОП-30 выгодных франшиз РФ 2023). МПР — один из проектов группы компаний «Гала-Центр»: от нее на выставке также были представлены бренды «Галамарт» и «Ермак-центр» с яркими новинками.

Команда МПР постоянно совершенствуется и внедряет в проект новые решения. Одна из таких разработок от «Гала-Центра» — «Русские Супергерои BY». Это огромная многогранная вселенная, где живут знакомые всем с детства сказочные персонажи: Яга, Кощей, Леший и многие другие. Каждый из них получил новое современное воплощение и свои суперсилы: с героями выпускаются комиксы и разнообразные товары от бренда BY — игрушки, гаджеты и многое другое. Таким персонажам точно по силам заинтересовать ребенка русскими сказками!

На стенде МПР разыграли 30 ценных призов для партнеров: самые удачливые получили сертификаты на 1 000 000 руб. и скидки на паушальный взнос до 99%. В сети всегда ждут активных предпринимателей, которые готовы работать и зарабатывать: один магазин открывается за срок до 60 дней, доходность — от 300 000 руб. в месяц. Лучшее доказательство того, что бизнес-модель рабочая — более 500 магазинов за пять лет (кстати, 2020 г., несмотря на пандемию, отметился более чем двукратным ростом открытия магазинов).

Узнать больше о франшизе МПР и оставить заявку можно на сайте

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