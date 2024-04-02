Открыта регистрация на Всероссийский финансовый форум «ФИНМАРКЕТ»

Тема 2024 г. — бизнес в эпоху глобальных перемен. Событие пройдет 15 и 16 мая на двух площадках — в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» и креативном кластере «Домна».

На форуме выступят аналитики, финансисты, бизнесмены, представители власти и банковского сообщества, эксперты по лидерству и футурологи.

Участие в событии является бесплатным в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Обязательна предварительная регистрация.

В числе экспертов — более десятка федеральных спикеров. Хедлайнеры форума: депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального собрания РФ по экономической политике, научный руководитель «Института проблем глобализации» Михаил Делягин; заместитель главного редактора по экономике телеканала «Вести», ведущий программы «Геоэкономика» на канале «Россия 24» Александр Кареевский; президент Ассоциации спикеров СНГ, единственный в России обладатель статуса Certified Speaking Professional, автор 11 книг по лидерству, ораторскому искусству и лайф-менеджменту Радислав Гандапас.

Организаторы мероприятия: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан региональный Центр «Мой бизнес»), Правительство Свердловской области и Администрация Екатеринбурга. Генеральный партнер — Сбербанк.

В прошлом году мы провели первый «ФИНМАРКЕТ». Его участниками стали более 2,5 тыс. человек. Для нас, в том числе для СОФПП как организатора, это колоссальное количество, — отметил министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков. — События экспертного формата с качественным набором спикеров — сегодня «продукт» номер один для предпринимателей и всех тех, кто работает над развитием. Они существенно расширяют представления о финансовых возможностях и перспективах в сфере управления своим делом. Мне самому очень интересно принять участие в форуме в этом году. И я приглашаю всех заинтересованных начинать занимать места.

Форум поделен на пять тематических секций. Так, участники узнают, как в текущих реалиях найти иностранного партнера и инвестора, получат обзор самых последних инноваций и технологий для бизнеса, разберут инструменты инвестирования средств, а также источники денег на развитие. В рамках «ФИНМАРКЕТА» пройдет межрегиональная секция с представителями микрофинансовых и региональных гарантийных организаций. На повестке — действенные решения в сфере финансовой поддержки бизнеса и новые инструменты содействия.

Фокус форума 2024 г. — взгляд в будущее, — отметил директор СОФПП Валерий Пиличев. — Вместе с титанами финансовой мысли, экспертами с доказанным чутьем мы порассуждаем, на чем можно заработать, а от чего пора отказаться. Каждый сможет сформировать свою стратегию развития на ближайшее будущее.

Главная пленарная дискуссия — «Финансы в период трансформации. Что делать бизнесу». Ее экспертами станут Михаил Делягин и Александр Кареевский, а также начальник Управления надзора за операторами платформ и информационными сервисами Департамента инфраструктуры финансового рынка Банка России Кристина Алешина, основатель и руководитель проекта «ВкусВилл. Практика», писатель Евгений Щепин.

Радислав Гандапас выступит на тему «Человек 3.0: Финансовый интеллект новой генерации».

Подробная программа – на сайте форума. Регистрация на форум — по ссылке.