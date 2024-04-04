М1: путь к совершенству — инновации, профессионализм и тайны идеальной чистоты

В мире бизнеса найти надежного партнера, способного обеспечить неукоснительное соблюдение стандартов и качественное выполнение задач, становится ключевым аспектом успеха.

В этом контексте Группа компаний М1 выступает в роли настоящего гиганта, предлагая не просто услуги, а целую революцию в мире чистоты и порядка.

Сегодня, когда конкуренция на рынке становится все более острой, крупнейшие игроки ищут партнеров, способных удовлетворить их высокие требования. Группа компаний М1 заслужила свое место в числе таких надежных партнеров благодаря безупречному профессионализму и инновационному подходу к решению задач.

В эпоху, когда каждая деталь имеет значение, Группа компаний М1 превращает процесс уборки и аутсорсинга в искусство, где каждый шаг продуман до мельчайших деталей. Будь то обеспечение чистоты торгово – развлекательных комплексов или крупных логистических центрах (хабов), поддержание гигиеничности на заводах, в производственных цехах или стирка спецодежды, компания неизменно демонстрирует высокий уровень профессионализма и преданности своим клиентам.

Группа компаний М1 создает стандарты, определяет новые тренды и устанавливает новые требования в индустрии. Благодаря постоянному стремлению к совершенству, инновационным подходам и использованию передовых технологий, М1 продолжает оставаться лидером отрасли и надежным партнером для своих клиентов, а также в различных рейтинговых агентствах.

Группа компаний М1 — это не просто компания, оказывающая услуги в сфере уборки и аутсорсинга. Это целый мир инноваций, профессионализма и заботы о клиентах. Специализируясь на различных аспектах в области фасилити-менеджмента, М1 предлагает комплексные решения, которые охватывают все отрасли и сферы деятельности.

От торговых центров до промышленных предприятий — Группа компаний М1 создает идеальные условия для работы и жизни. Ее услуги не ограничиваются простой уборкой поверхностей; в компании стремятся к полному удовлетворению потребностей клиентов, обеспечивая не только чистоту, но и безопасность, комфорт и эффективность рабочих процессов.

Одним из ключевых направлений деятельности М1 является профессиональный клининг. Используя передовые технологии и инновационные методики, Группа компания гарантирует идеальную чистоту и гигиеничность помещений любой сложности. Команда опытных специалистов М1 обеспечивает высочайший уровень сервиса и решает любые задачи, связанные с уборкой, дезинфекцией и обслуживанием помещений.

Внедрение SWEP (СВЕП) системы от компании TTS стало революционным шагом в деятельности Группы компаний М1. Когда крупный торговый комплекс поставил задачу повысить качество и скорость уборки, М1 приняла вызов и успешно реализовала проект. Благодаря внедрению инновационной системы SWEP качество и эффективность уборки выросли на 30%, что привело к значительному улучшению условий в торговом комплексе. Общая внутренняя площадь объекта более 60 000 кв.м, а прилегающая территория составляет более 85 000 кв. м.

Помимо внедрения SWEP, Группа компаний также осуществила раздельный сбор мусора, что позволило более эффективно управлять отходами и сократить негативное воздействие на окружающую среду. Этот шаг в сторону экологической ответственности подчеркнул принципы устойчивого развития, которые являются неотъемлемой частью деятельности компании.

Фото: Группа компаний М1

Кроме того, в рамках проекта была проведена уборка и благоустройство прилегающей территории, что способствовало созданию ухоженной и безопасной среды для посетителей торгового комплекса. Внедрили систему 5С бережливого производства, установили дозирующие системы собственного производства, провели клинтесты, подобрали химию, ввели в эксплуатацию поломоечную технику с литиевыми АКБ.

Компания инвестирует более 17 млн руб. в специальную технику, трактора, Камазы для чистки прилегающих территорий и уборки снега в зимний период. Это лишь часть общей стратегии инвестирования М1 в улучшение условий обслуживания объектов. Группа компаний готова вкладывать в объекты своих партнеров, стремясь к повышению качества обслуживания и созданию комфортной среды для клиентов.

Группа компаний М1 также специализируется на аутсорсинге персонала, обеспечивая своих клиентов квалифицированными специалистами в различных областях деятельности. Благодаря широкому спектру услуг и высокому уровню профессионализма, М1 становится надежным партнером для крупных международных и национальных компаний, обеспечивая им высококачественное обслуживание и поддержку.

Одно из крупных предприятий в отрасли поставило перед Группой компаний М1 амбициозную задачу: обеспечить комплектование штата и организацию работы на распределительных центрах по сбору и прессованию КГМ, картона и стрейч-пленки. Эта задача охватывала несколько городов, включая Екатеринбург, Воронеж, Адыгейск, Брянск, Невинномысск, Казань, Самару, Волгоград, Челябинск и Пермь.

Для успешного выполнения задания компания М1 предоставила грузчиков и прессовщиков на сбор паллетов, срезание стрейч-пленки и прессование картона в каждом из указанных городов. В сутки выход сотрудников составляет более 450 человек по всем распределительным центрам РФ. Каждый этап проекта был реализован в строго установленные сроки, что подчеркивает высокий профессионализм и организационные способности команды М1.

Запуск проекта был успешным во всех распределительных центрах и сегодня компания М1 продолжает успешно работать по заявкам и федеральным контрактам.

Важным компонентом деятельности Группы компаний М1 является также производство и поставка профессиональной химии. Используя только самые современные и экологически безопасные составы, М1 гарантирует эффективное решение любых задач по уборке и дезинфекции. От моющих средств до специализированных составов для очистки и дезинфекции, Группа компаний предлагает полный ассортимент продукции, способной удовлетворить самые высокие требования клиентов. Все составы распространяются через эксклюзивных дистрибьюторов, что обеспечивает контроль качества и надежность поставок.

Одним из ключевых преимуществ Группы компаний М1 является долгосрочное партнерство с крупными международными компаниями, а также со средним и крупным бизнесом, такими как X5 Retail Group, Mallino Development Group, АО Тендер, OZON, WAILDBERRIES, крупные развлекательные торговые центры и комплексы: ТРК ГЛОБУС, ТРЦ КИТ, ТРЦ Мегаполис, ТРЦ АУТЛЕТ , Универмаг BOLSHOY, в портфеле более 14 крупных логистических складов под управлением в сфере клининга и предоставления персонала , крупные девелоперы «Forum Group», АСТРА, БРУСНИКА, АО «Синара - Девелопмент», экспо-центры, заводы НЛМК, ПАО ЗИК, АО «Сибагро», СВЕЗА, сеть WORLD CLASS и многие другие. Это партнерство основано на взаимном доверии и понимании важности обеспечения высоких стандартов качества услуг.

Группа компаний М1 не просто следует стандартам управления персоналом — она устанавливает их, стремясь к постоянному развитию и совершенствованию. Осознавая, что успех бизнеса во многом зависит от качества и профессионализма сотрудников, в М1 вложились в систему обучения и развития персонала, сочтя это ключевым фактором для достижения высокой эффективности работы.

Регулярные стратегические сессии, аттестации и обучение помогают Группе компаний М1 поддерживать высокий уровень профессионализма и эффективности во всех аспектах деятельности. Важно отметить, что в период дефицита персонала, который испытывают многие компании, М1 не имеет подобных проблем благодаря современным методам подбора и работе с HR-маркетингом.

За последние три года компания полностью изменила свой подход к работе с кадрами, инвестируя во внешний консалтинг и HR-маркетинг. Используемые инновационные методы поиска и привлечения кандидатов, включая IT-решения, позволили М1 не только сохранить линейных сотрудников, но и увеличить их численность для обслуживания объектов и расширить направление аутсорсинга.

Каждый сотрудник Группы компаний М1 обязан проходить обучение как внутри компании, так и вне ее. Топ-менеджеры и руководители департаментов проходят обучение по программам МБА и получают дополнительное образование в ведущих бизнес-школах и вузах России. Линейные руководители и руководители среднего звена получают знания внутри компании и проходят аттестации.

Группа компаний М1 выстроила эффективные процессы набора и укомплектования персонала, что позволяет успешно расширяться и обслуживать все больше объектов. С каждым годом оборот М1 увеличивается в два раза, компания планирует продолжать этот рост и в дальнейшем.

Еженедельная инициатива «пятницы» в компании М1 — это не просто традиция, это настоящий ритуал, который сплочает коллектив и углубляет понимание всех аспектов работы на объектах. В этот день сотрудники центрального офиса погружаются в повседневную рутину прямо на объектах, работая рядом с линейным персоналом. Такой подход позволяет менеджменту не только лучше понять специфику работы на местах, но и укрепляет командный дух, создавая единство целей и ценностей.

Еще одним важным принципом, способствующим росту и успешности Группы компаний М1, является философия благотворительности. Несмотря на то, что эта информация не всегда публично доступна, компания активно и регулярно поддерживает различные благотворительные проекты и инициативы, помогая тем, кто нуждается в поддержке.

Подобные благотворительные усилия не только приносят пользу тем, кому они адресованы, но и укрепляют связи внутри коллектива. Это создает атмосферу взаимопонимания и поддержки среди сотрудников, делая их более мотивированными и заинтересованными в общем благополучии компании.

Таким образом «пятница» и философия благотворительности являются неотъемлемой частью культуры Группы компаний М1, помогая не только достигать целей бизнеса, но и создавать прочные связи внутри коллектива и внешние связи с обществом.

С М1 ваш бизнес будет всегда в чистоте и порядке!

Реклама. ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ М1" ИНН 6671099302 erid: LjN8KQbr4