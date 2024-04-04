Екатеринбуржцы стали чаще делать покупки онлайн с доставкой в сегменте с2с

Как рассказали представители онлайн-площадки «Авито», в первом квартале текущего года число таких заказов выросло на 68% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.

В первом квартале текущего года в уральской столице средний чек онлайн-покупки через сервис Авито Доставка составил 2,9 тыс. руб. А число заказов по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. выросло на 68%. Как сообщили в пресс-службе компании, чаще всего жители города приобретали одежду и обувь для взрослых и детей, аксессуары, запчасти, а также различные коллекционные предметы.

Авито считается одной из наиболее популярных платформ для онлайн-покупок. При этом, как подчеркнул гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров, в отличие от маркетплейсов, компания фокусируется на работе в с2с сегменте.

Для того чтобы покупателям было удобнее находить новые вещи, онлайн-платформа запустила в мобильном приложении новый раздел «Авито Молл», где выставляются товары в новом и отличном состоянии от проверенных продавцов с рейтингом не менее 4,5 баллов из 5. Размещать объявления в разделе смогут как профессиональные, так и частные пользователи. Здесь представлен широкий ассортимент товаров: одежда, обувь, аксессуары, товары для детей, электроника, бытовая техника, запчасти, товары для дома и многое другое. Оформлять и оплачивать заказы можно прямо на платформе, доставка осуществляется по всей России.

В пресс-службе компании сообщили, что тестирование сервиса началось год назад:

Тогда в закрытом режиме раздел был доступен 1 млн пользователей. Сейчас для 60-миллионной ежемесячной аудитории платформы доступно почти 4 млн объявлений от 30 тыс. продавцов. Для покупателей такой формат облегчает поиск новых товаров и вещей в «как новом» состоянии, отсекая нерелевантные и подержанные варианты. А продавцам позволит привлечь дополнительный трафик на свои объявления за счет нахождения в выделенном пространстве.

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