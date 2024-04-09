Успешные предприниматели и топ-менеджеры поделятся опытом на Евразийской Неделе Бизнеса
18 апреля на площадке Teatro Veneziano (Покровский пассаж) в Екатеринбурге уже в девятый раз пройдёт ежегодный бизнес-форум Евразийская Неделя Бизнеса.
Успешные предприниматели и топовые эксперты из Екатеринбурга поделятся предпринимательским опытом, своими личными управленческими фишками и расскажут как применять эти знания на практике.
Среди спикеров Евразийской Недели Бизнеса:
Валерий Балябин — генеральный директор компании STAN
Александр Долгов — серийный предприниматель, создатель и сооснователь CheburekMe, LaserLove, SneakNFresh, Стрижевский и CutMan и др.
Константин Матвеев — основатель сети кофеен DUO
Ирина Екимовских — основательница и CEO Аудиторско-консалтинговой группы «Капитал»
Юлия Полевцова — руководитель группы разработки лендингов СКБ Контур
Егор Осипов — директор по маркетинговым коммуникациям Vitamin.Tools
Юлия Иванова — основатель Стратегического агентства «Новые возможности»
Руслан Кодачигов — ведущий менеджер по работе с ключевыми клиентами Яндекс Директ
Ксения Плешкова — директор по развитию Федеральной компании Этажи
Никита Кравченко — эксперт по работе с платным трафиком в сервисе eLama
Сергей Лавров — руководитель отдела продаж Дом.ру Бизнес
Елена Раззаренова — региональный менеджер по франчайзингу «Фасоль»
Григорий Бахин — коммерческий директор, Unisender
Сергей Балакирев — директор медийного агентства AMG, член совета гильдии маркетологов
Темы выступления спикеров:
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Тренды и тенденции бизнеса в 2024 г.
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Все дело в людях
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Управление финансами в условиях неопределенности
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Финансирование и меры государственной поддержки в 2024 г.
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Создание эффективного лендинга
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Кросс-продажи как эффективная стратегия развития бизнеса: рост X2 на падающем рынке
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Цифровизация в малом и среднем бизнесе: вызовы, возможности, примеры
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Куда вложить рекламный бюджет в 2024 г., чтобы получить доход?
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ИИ в рекламе: как умные технологии упрощают жизнь предпринимателей
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Что мы узнали, проанализировав 80 000 рекламных кампаний в telegram ads и как использовать эти данные на практике
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Как сохранить устойчивый бизнес
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Email, коллаборации и ESG: как создать успешную маркетинговую стратегию для бизнеса
Подать заявку на бесплатное участие можно на официальном сайте форума b-week.ru
Количество мест ограничено!
Мероприятие пройдет 18 апреля на площадке Teatro Veneziano (Покровский пассаж, Розы Люксембург, 4) + онлайн.
Организаторы: Z&G. Branding, Z&G. Event.