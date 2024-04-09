Успешные предприниматели и топ-менеджеры поделятся опытом на Евразийской Неделе Бизнеса

18 апреля на площадке Teatro Veneziano (Покровский пассаж) в Екатеринбурге уже в девятый раз пройдёт ежегодный бизнес-форум Евразийская Неделя Бизнеса.

Успешные предприниматели и топовые эксперты из Екатеринбурга поделятся предпринимательским опытом, своими личными управленческими фишками и расскажут как применять эти знания на практике.

Среди спикеров Евразийской Недели Бизнеса:

Валерий Балябин — генеральный директор компании STAN

Александр Долгов — серийный предприниматель, создатель и сооснователь CheburekMe, LaserLove, SneakNFresh, Стрижевский и CutMan и др.

Константин Матвеев — основатель сети кофеен DUO

Ирина Екимовских — основательница и CEO Аудиторско-консалтинговой группы «Капитал»

Юлия Полевцова — руководитель группы разработки лендингов СКБ Контур

Егор Осипов — директор по маркетинговым коммуникациям Vitamin.Tools

Юлия Иванова — основатель Стратегического агентства «Новые возможности»

Руслан Кодачигов — ведущий менеджер по работе с ключевыми клиентами Яндекс Директ

Ксения Плешкова — директор по развитию Федеральной компании Этажи

Никита Кравченко — эксперт по работе с платным трафиком в сервисе eLama

Сергей Лавров — руководитель отдела продаж Дом.ру Бизнес

Елена Раззаренова — региональный менеджер по франчайзингу «Фасоль»

Григорий Бахин — коммерческий директор, Unisender

Сергей Балакирев — директор медийного агентства AMG, член совета гильдии маркетологов

Темы выступления спикеров:

Тренды и тенденции бизнеса в 2024 г.

Все дело в людях

Управление финансами в условиях неопределенности

Финансирование и меры государственной поддержки в 2024 г.

Создание эффективного лендинга

Кросс-продажи как эффективная стратегия развития бизнеса: рост X2 на падающем рынке

Цифровизация в малом и среднем бизнесе: вызовы, возможности, примеры

Куда вложить рекламный бюджет в 2024 г., чтобы получить доход?

ИИ в рекламе: как умные технологии упрощают жизнь предпринимателей

Что мы узнали, проанализировав 80 000 рекламных кампаний в telegram ads и как использовать эти данные на практике

Как сохранить устойчивый бизнес

Email, коллаборации и ESG: как создать успешную маркетинговую стратегию для бизнеса

Подать заявку на бесплатное участие можно на официальном сайте форума b-week.ru

Количество мест ограничено!

Мероприятие пройдет 18 апреля на площадке Teatro Veneziano (Покровский пассаж, Розы Люксембург, 4) + онлайн.

Организаторы: Z&G. Branding, Z&G. Event.