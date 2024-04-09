Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 06.04
92,41
100,12
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Успешные предприниматели и топ-менеджеры поделятся опытом на Евразийской Неделе Бизнеса

Успешные предприниматели и топ-менеджеры поделятся опытом на Евразийской Неделе Бизнеса
Иллюстрация: Z&G

18 апреля на площадке Teatro Veneziano (Покровский пассаж) в Екатеринбурге уже в девятый раз пройдёт ежегодный бизнес-форум Евразийская Неделя Бизнеса.

#НОВОСТИ

Успешные предприниматели и топовые эксперты из Екатеринбурга поделятся предпринимательским опытом, своими личными управленческими фишками  и расскажут как применять эти знания на практике.

Среди спикеров Евразийской Недели Бизнеса:

Валерий Балябин — генеральный директор компании STAN

Александр Долгов — серийный предприниматель, создатель и сооснователь CheburekMe, LaserLove, SneakNFresh, Стрижевский и CutMan и др.

Константин Матвеев — основатель сети кофеен DUO

Ирина Екимовских — основательница и CEO Аудиторско-консалтинговой группы «Капитал»

Юлия Полевцова — руководитель группы разработки лендингов СКБ Контур

Егор Осипов — директор по маркетинговым коммуникациям Vitamin.Tools

Юлия Иванова — основатель Стратегического агентства «Новые возможности»

Руслан Кодачигов — ведущий менеджер по работе с ключевыми клиентами Яндекс Директ

Ксения Плешкова — директор по развитию Федеральной компании Этажи

Никита Кравченко — эксперт по работе с платным трафиком в сервисе eLama

Сергей Лавров — руководитель отдела продаж Дом.ру Бизнес

Елена Раззаренова — региональный менеджер по франчайзингу «Фасоль»

Григорий Бахин — коммерческий директор, Unisender

Сергей Балакирев — директор медийного агентства AMG, член совета гильдии маркетологов

Темы выступления спикеров:

  • Тренды и тенденции бизнеса в 2024 г.

  • Все дело в людях 

  • Управление финансами в условиях неопределенности

  • Финансирование и меры государственной поддержки в 2024 г.

  • Создание эффективного лендинга

  • Кросс-продажи как эффективная стратегия развития бизнеса: рост X2 на падающем рынке

  • Цифровизация в малом и среднем бизнесе: вызовы, возможности, примеры

  • Куда вложить рекламный бюджет в 2024 г., чтобы получить доход?

  • ИИ в рекламе: как умные технологии упрощают жизнь предпринимателей

  • Что мы узнали, проанализировав 80 000 рекламных кампаний в telegram ads и как использовать эти данные на практике

  • Как сохранить устойчивый бизнес

  • Email, коллаборации и ESG: как создать успешную маркетинговую стратегию для бизнеса

Подать заявку на бесплатное участие можно на официальном сайте форума b-week.ru

Количество мест ограничено!
Мероприятие пройдет 18 апреля на площадке Teatro Veneziano (Покровский пассаж, Розы Люксембург, 4) + онлайн.

Организаторы: Z&G. Branding, Z&G. Event.

Автор: Евгений Ячменев
Самое читаемое
  • Богданович превратят в картофельную столицу УралаБогданович превратят в картофельную столицу Урала
  • Окончательный уход из России стоил Mitsubishi почти 3 млрд руб.Окончательный уход из России стоил Mitsubishi почти 3 млрд руб.
  • Волна паводка приблизилась к Оренбургу. Власти велели жителям срочно эвакуироватьсяВолна паводка приблизилась к Оренбургу. Власти велели жителям срочно эвакуироваться
  • В Оренбургской области ЧС: подтопило более 6 тыс. домов. На очереди Курган и Тюмень?В Оренбургской области ЧС: подтопило более 6 тыс. домов. На очереди Курган и Тюмень?
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.