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В Оренбургской области ЧС: подтопило более 6 тыс. домов. На очереди Курган и Тюмень?

В Оренбургской области ЧС: подтопило более 6 тыс. домов. На очереди Курган и Тюмень?
Иллюстрация: Телеграм-канал мэра Орска «Настоящий Козупица»

Основной удар стихии принял Орск: после прорыва дамбы здесь второй день эвакуируют людей, подтоплено более 4,5 тыс. домов. Возбуждено уголовное дело. К подтоплениям готовятся соседние регионы.

#ПРОИСШЕСТВИЯ#НОВОСТИ

В пятницу, 5 апреля, из-за подъема воды в реке Урал в Орске прорвало насыпную дамбу. Вчера прорыв образовался еще на одном участке. В результате оказались подтопленными 2 518 жилых домов и 4 587 приусадебных участков, сообщили в пресс-службе МЧС. Людей и животных второй день эвакуируют — в городе развернули 11 пунктов временного размещения.

Приостановлена работа Орского нефтеперерабатывающего завода. В районах подтопления отключают электричество. Мэр Орска Василий Козупица сообщил о нехватке бутилированной питьевой воды.

По предварительным данным, прорыв дамбы произошел из-за ее ненадлежащего содержания — нарушения ранее выявляли органы Гостехнадзора. Следственный комитет Оренбургской области возбудил уголовное дело о халатности — по признакам преступлений, предусмотренных ч.1. ст.216 УК РФ и ч. 1. ст. 293 УК РФ.

Всего в Оренбургской области в зоне подтопления оказались 87 населенных пунктов, затоплены более 6 тыс. жилых домов, 9 тыс. приусадебных участков и 40 низководных мостов. По данным Минстроя РФ, ущерб жилью от наводнения в регионе превысил 21 млрд руб. Предварительный ущерб, нанесенный агропромышленному комплексу Оренбургской области из-за паводка, оценивается в 65 млн руб.

Введен режим ЧС федерального реагирования. На месте работает глава МЧС РФ Александр Куренков.

Президент Владимир Путин поручил главе МЧС также обеспечить принятие своевременных мер в соседних регионах — Тюменской и Курганской областях. В Росгидромете сообщили, что в Тюменской области будут превышены исторические максимумы половодья на реке Ишим, в Курганской — на реке Тобол. Есть опасность подтопления сел Курганской области и некоторых районов областного центра. Губернатор Вадим Шумков уже призвал жителей потенциальных мест подтопления эвакуироваться, не дожидаясь прихода воды.

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Автор: Елизавета Порошина
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