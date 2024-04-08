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Ушла из жизни директор «Белинки» Ольга Опарина

Ушла из жизни директор «Белинки» Ольга Опарина
Автор фото: Валерия Зык. Иллюстрация: DK.RU

На 63 году жизни скончалась руководитель Свердловской областной универсальной научной библиотеки имени В.Г. Белинского Ольга Опарина. О причинах смерти не сообщается.

#УТРАТА#НОВОСТИ

Справка DK.RU

 
Ольга Дмитриевна Опарина родилась в городе Бийске (Алтайский край) в 1961 г. Окончила Московский государственный институт культуры по специальности «Библиотековедение и библиография». Прошла путь от библиотекаря до заведующей сектором и отделом. Организовала систему повышения квалификации вузовских библиотекарей, создала программы «Современная библиотека и профессиональное образование» и «Школа библиоменеджера». В 2010-2011 г. была руководителем гранта Фонда Михаила Прохорова. С 2011 г. являлась членом Постоянного комитета Секции научно-исследовательской работы Российской библиотечной ассоциации. Опарина была организатором системы повышения квалификации вузовских библиотекарей, она создала программы «Современная библиотека и профессиональное образование» и «Школа библиоменеджера». До 2012 г. работала в научной библиотеке Уральского федерального университета имени первого президента России Б. Н. Ельцина. В 2012 г. распоряжением правительства Свердловской области назначена директором универсальной научной библиотеки имени В. Г. Белинского. В 2019.г. получила почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». Кандидат педагогических наук.
 

Придя в «Белинку», Ольга Опарина работала над реализацией уникальных проектов по повышению доступности библиотечных услуг, сохранению и изучению исторического и культурного наследия Урала.

Сегодня люди начинают по-другому работать с информацией. Бумажная книга прекрасна своей неизменностью, но сегодня в обществе мы наблюдаем переход от старых форм медиа к новым. Чем моложе пользователь, тем более он привязан к цифровым версиям и изданиям. И нам надо быть  в этой области профессионалами тоже, чтобы мы могли читателю помочь работать с этими ресурсами. Образование в течение всей жизни — это не просто слоган, это потребность. К тому же библиотека должна стать еще более доступной. Мы можем быть более открытыми для своих пользователей, сделать наши правила еще более демократичными. Способность и готовность оперативно реагировать на запросы общества. реорганизовываться — это единственный залог того, что «Белинка» будет играть важную роль в интеллектуальной жизни общества. Главное – ориентироваться на успех! — подчеркивала Ольга Опарина.

Губернатор Евгений Куйвашев выразил соболезнования родным, близким и всему коллективу библиотеки в связи с уходом из жизни Ольги Опариной.

Многие уральцы знали Ольгу Дмитриевну как мудрого и ответственного руководителя, блестящего организатора, творческого и открытого человека, чей управленческий талант позволил превратить главную уральскую сокровищницу знаний и мудрости — областную библиотеку имени В.Г. Белинского — в крупнейший культурно-просветительский и образовательный центр. Ольга Дмитриевна посвятила развитию библиотечного дела всю свою жизнь. Она умела вдохновить других и сплотить вокруг себя таких же неравнодушных, ярких, энергичных и талантливых людей, какой была сама, — отметил Евгений Куйвашев.

Редакция DK.RU присоединяется к соболезнованиям. 

Ранее DK.RU рассказывал, что Свердловскую областную универсальную научную библиотеку им. Белинского обеспечили современным инструментом для методической работы и проведения крупных книжных форумов с заочным участием гостей. Теперь «Белинка» может онлайн проводить как совещания и обучение, так и литературные фестивали и встречи с писателями, живущими в других регионах.

Автор: Мария Смирнова
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