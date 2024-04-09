АКАР выберет самую креативную рекламу в регионах

Стартует прием заявок на «1Й фестиваль рекламы». Принять участие в нем могут не только рекламные агентства, но и сами бренды, фрилансеры и медиа. Заявки принимаются до 28 августа.

Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) объявляет о старте приема работ на «1Й» — региональный фестиваль рекламы. Это креативный конкурс, который помогает участникам рекламного рынка из регионов заявить о себе на всю страну. Основная задача фестиваля — выявить самых талантливых представителей отрасли со всей России и стать трамплином для локальных агентств в фестивально-конкурсную индустрию.

Принять участие в конкурсе могут рекламные агентства, бренды, СМИ, а также фрилансеры. Конкурсные работы принимаются в трех категориях: DIGITAL, CREATIVE, ACTIVATIONS. Представить на конкурс можно совершенно разные проекты — от коммерческого ивента до социальной рекламы, от брендированной продукции до мобильного приложения. Жюри будут оценивать работы более чем в сорока номинациях. Традиционно проекты участников оценят руководители ведущих рекламных агентств страны, а также представители крупных брендов-рекламодателей.

В этом году «1Й» пройдет уже в третий раз. За прошлые годы в фестивале приняли участие более сотни рекламных агентств из разных уголков страны, а общее количество заявленных кейсов составило около 300. Новый сезон фестиваля отличается особым вниманием к креативной стратегии брендов.

Мы актуализировали состав номинаций и добавили несколько новых позиций, касающихся комплексной бренд-стратегии. Весь прошлый год для многих отечественных компаний и рекламных агентств был годом построения комплексных стратегий, чтобы занять освободившиеся ниши или выйти на новые для себя рынки. Нам важно отметить успешные кейсы в этом направлении», — говорит Василий Рубан, директор АКАР Урал.

О преимуществах фестиваля глазами победителей

Как показывает опыт победителей, «1Й» — это хорошая стартовая площадка для тех, кто еще ни разу не участвовал в профессиональных конкурсах. Фестиваль специально был создан для тех, кто только начинает свой путь в фестивальной гонке: организаторы разработали упрощенную форму заявки кейсов, а стоимость участия сделали доступнее, чем в федеральных конкурсах.

Крайне важно участвовать в фестивалях, потому что это помогает прокачивать ваши профессиональные навыки и умение презентовать свои проекты. В целом, фестивали — это одно дружное комьюнити и удивительная возможность для нетворкинга. И «Первый» как нельзя лучше подходит для того, чтобы попробовать, — считает Александр Бурдин, креатор Be Brand People — агентства, взявшего серебро на фестивале в прошлом году.

Обладатель гран-при «Первого регионального» получит возможность участвовать в престижном фестивале рекламы Red Apple без оплаты.

Шанс попасть на Red Apple — это, конечно, ключевое и очевидное преимущество участия в «Первом фестивале рекламы». Но это еще и знакомство с индустрией, которое в любом случае произойдет, даже если ты не займешь призовое место. Это бесценный опыт и возможность синхронизироваться с индустрией, глубже понять, как работает рекламный рынок, что очень важно молодым региональным агентствам, — отмечает Тимур Исмаев, сооснователь агентства «Громкие рыбы» и золотой призер «Первого фестиваля» в 2023 г.

Говорят участники и о конкретной прикладной пользе наград фестиваля.

Награды можно конвертировать в клиентов. За рейтинговыми фестивалями, и самими рейтингами, следят бренд-менеджеры, маркетологи и другие люди, принимающие решение о приглашении агентства в тендер. Если говорить о фестивалях вне рейтинга, то любая награда в копилке агентства — это подтверждение компетенции, дополнительный плюс к принятию решения в вашу пользу. Для поддержания внутренней атмосферы в коллективе награды тоже важны. Каждая победа, в первую очередь, дает креативной команде новый импульс для работы над новыми проектами, — говорит Дмитрий Куликов, креативный директор агентства Ruport, обладатель гран-при «Первого фестиваля рекламы» в 2023 г.

О сроках проведения

Заявки на конкурс принимаются на сайте фестиваля www.1festival.ru в период с 8 апреля по 28 августа 2024 г. Подать кейс по самой выгодной стоимости можно до 26 мая.

Церемония награждения победителей состоится на Национальном рекламном форуме НРФ Регионы в Екатеринбурге в сентябре 2024 г.

«1Й» будет дополнен обширной образовательной программой в рамках НРФ Регионы. Для участников фестиваля на форуме запланированы стратегические сессии, лекции, воркшопы и митапы с топ-экспертами. Кроме того, специальную программу и призы для номинантов «Первого» готовит школа креатива mads.