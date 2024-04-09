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Угроза для отечественного автопрома. Глава АвтоВАЗа призвал бороться с китайскими машинами

Угроза для отечественного автопрома. Глава АвтоВАЗа призвал бороться с китайскими машинами
Иллюстрация: Изображение от standret на Freepik

Китайские бренды совокупно занимают больше половины рынка легковых автомобилей в России в количественном выражении и 90% — в денежном. АвтоВАЗ финансово контролирует чуть более 9% рынка.

#НОВОСТИ

В России предлагают увеличить утилизационный сбор для китайских автомобилей для защиты российского автопрома. Как пишет РБК, с таким предложением выступил экспертный совет при комитете промышленности и торговли Госдумы под председательством президента АвтоВАЗа Максима Соколова.

Утилизационный сбор — единовременный платеж при покупке автомобиля из-за границы. Например, при покупке за границей автомобиля для личного пользования младше трех лет с двигателем объемом от 3 тыс. до 3,5 тыс. куб. см нужно заплатить 970 тыс. руб. Для такого же автомобиля, но старше трех лет, размер утильсбора составит более 1,4 млн руб.

Как пишет издание, совет предложил установить поэтапно растущую шкалу утильсбора для легковых, коммерческих и грузовых автомобилей, сельскохозяйственной, строительной и дорожной техники, автобусов, а также электромобилей.

Максим Соколов заявил, что такой шаг необходим, поскольку зарубежные автопроизводители проводят в России «программу масштабной ценовой экспансии»:

Китайские бренды совокупно занимают больше половины рынка легковых автомобилей в России в количественном выражении, их доля в декабре 2023 г. достигла рекордных 60%. АвтоВАЗ, закрывая более трети российского рынка в штуках, финансово контролирует долю лишь чуть более 9%. Это значит, что оставшиеся 90% денежных средств просто вымываются из России за рубеж, — сказал он.

Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация угрожает стабильному существованию отечественного автопрома.

В письме экспертного совета к правительству сказано, что из-за падения спроса в ценовых сегментах, где широко представлены импортные китайские автомобили, отечественные автопроизводители вынуждены сокращать производство до 50%. Компаниям придется выпускать только низкотехнологичные устаревшие продукты, утверждает АвтоВАЗ. 

Ранее DK.RU рассказывал, что в 2023 г. в России было продано 1,2 млн автомобилей. Это на 69% больше, чем в пик кризиса 2022 г. Директор по продажам и маркетингу автоцентров «Восточный Ветер» Алексей Кишеев объяснял, что из 1,2 млн авто, которые были проданы в прошлом году в России, 60% пришлось на китайский автопром — порядка 700 тыс. авто. При этом в 2024 г. китайские автопроизводители готовы еще агрессивнее захватывать российский авторынок.

Автор: Екатерина Круглова
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