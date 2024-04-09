Бюро экскурсий приглашает на пешую экскурсию «Истории уральского рока»

В воскресенье, 14 апреля, в 13.00 вместе с рок-гидом Светланой Толмачевой все желающие отправятся по культовым точкам, связанным с рок-историей города.

На маршруте пешей экскурсии «Истории уральского рока»: мемориальный знак на школе, где учился режиссер Алексей Балабанов; Тропа Букашкина в память о панк-рок-скоморохе старике Букашкине; ДК Свердлова на улице Володарского, где располагался Свердловский рок-клуб и конечно же переход Цоя в центре Екатеринбурга — участники экскурсии узнают, какие легенды зашифровали уличные художники.

В финале состоится встреча с Ильдаром Зиганшиным, знаменитым фотографом Свердловского рок-клуба, автором фото для обложки пластинки «Разлука» группы «Наутилус Помпилиус», оформлявшим и другие альбомы рок-звезд. Ильдар покажет редкие кадры из своего архива, расскажет, как создавал в 80-е фото для Вячеслава Бутусова, Насти Полевой и других участников рок-клуба.

Встреча с Ильдаром Зиганшиным пройдет в Библиотечном центре по адресу Антона Валека, 12.

Внимание: в связи с усилием мер по обеспечению безопасности, вход на территорию Библиотечного центра по предъявлению паспорта.

Как обычно на нашем рок-экскурсии уникальные сувениры, отличные фото и рок-настроение! Продолжительность 3 часа. Присоединяйтесь! — приглашают организаторы. — Возрастное ограничение 12+ Взрослые участники могут прийти с детьми, но обращаем внимание, что контент экскурсии не адаптирован для детского восприятия.

Билеты по ссылке