У осужденного экс-владельца банка «Югра» хотят забрать пятизвездочный отель Four Seasons

Общая сумма требований Генпрокуратуры к Алексею Хотину составляет 192,1 млрд руб. Всего судебные приставы просят обратить в доход государства более 50 компаний для погашения долга.

Мещанский районный суд наложил обеспечительные меры на торговую галерею «Модный сезон» и часть площадей пятизвездочного отеля Four Seasons Hotel Moscow на Охотном ряду, пишет РБК.

Судебные приставы хотят изъять активы у экс-владельца банка «Югры» Алексея Хотина, который был приговорен к девяти годам колонии в марте 2024 г. за крупную растрату, совершенную организованной преступной группой.

В исковом заявлении сказано, что в доход государства следует изъять движимое и недвижимое имущество Алексея Хотина в рамках мероприятий на основании закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

В адвокатском бюро «Павел Хлюстов и партнеры», которое представляет интересы Алексея Хотина, сообщили, что иски не основаны на нормах права, а требования являются незаконными.

Руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян оценивает рыночную стоимость торговой галереи в пределах 5-5,5 млрд руб. Партнер «Ricci | Консалтинг и оценка» Яна Кузина полагает, что пятизвездочный отель на 180 номеров может стоить около $220-250 млн (20,5-23 млрд руб. по текущему курсу).

Партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Екатерина Токарева объясняет, что арест запрещает собственнику отчуждать имущество, при этом обычно он может пользоваться им и извлекать выгоду. По ее словам, ответчик может подать встречное заявление об отмене ограничений, но для снятия ареста необходимо предоставить обоснование:

Ограничения наложены в рамках требования об обращении имущества в доход государства: таким образом оно претендует на имущество, находящееся в собственности ответчика, а не на какую-то денежную сумму, — обращает внимание юрист. — В связи с этим обосновать необходимость отмены мер будет очень сложно.

Ранее «Ведомости» сообщали, что судебные приставы просят обратить в доход государства более 50 компаний, которые принадлежат Хотину. Данные фирмы владеют более 1,5 млн кв. м офисов и торговых помещений в Москве.

Среди активов: столичные бизнес-парк IQ Park, офисные центры «Аврора», «Красный богатырь», Cherry Tower, торговые центры «Филион» и «Горбушкин двор». Кроме недвижимости, приставы пытается изъять у Хотина и некоторые производственные компании, например ООО «Иреляхское» (владеет одноименным нефтегазоконденсатным месторождением в г. Мирном в Якутии).

Алексей Хотин и его отец Юрий Хотин считались одними из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в России. Их группа «Комплексные инвестиции» в 2023 г. находилась в списке крупнейших рантье журнала Forbes с арендным доходом в $135 млн.

Алексей Хотин стал владельцем банка «Югра» в 2010 г., в 2018 г. кредитное учреждение лишилось лицензии — вкладчики получили 170 млрд руб. страховых выплат, что является крупнейшим страховым случаем в истории Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

В 2019 г. Хотина задержали силовики. Против Хотина было возбуждено несколько уголовных дел о растрате — на 7,5 млрд, 283 млрд и 23,6 млрд руб. Генпрокуратура настаивала, что в 2014 г. в Москве Хотин с целью хищения имущества банка создал преступную группу, которая похитила у банка 23,6 млрд руб. Для этого были выданы кредиты подконтрольным Хотину компаниям — ООО «КапСтрой», ООО «Восток» и ООО «Мултановское», писал DK.RU.

В начале мая 2023 г. пресс-служба суда сообщала, что с Алексея Хотина решено взыскать 192,1 млрд руб. Генпрокуратура смогла доказать, что компания «Русь-ойл», которая была подконтрольна Хотину, уклонялась от уплаты НДПИ и НДС. Акции самой нефтяной компании обратили в пользу государства. В итоге в марте 2024 г. Алексея Хотина приговорили к девяти годам колонии.