«У всех свои представления о квартире мечты. Мы учитываем их при создании продукта»

В новом жилом комплексе «А+», который строится в Академическом районе, — более 70 вариантов планировок. Как уникальные решения влияют на инвестиционную привлекательность жилья?

В конце марта Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16%, но дал понять, что с дальнейшим ослаблением инфляции она будет снижаться. Банки из топ-10 уже начали уменьшать ставки по вкладам. И, вероятно, в ближайшее время многим придется искать инструменты для сохранения и преумножения накоплений.

Один из самых надежных способов защитить капитал от инфляции — вложение в недвижимость. Тем более что цены на квартиры в Екатеринбурге растут довольно активно. Лидером по объему строящегося жилья сегодня является Академический район — по данным сервиса «Объектив.РФ» на март текущего года, объем предложения там составил 298,5 тыс. кв. м.

Где искать квартиру мечты или ликвидный объект для перепродажи? Об этом DK.RU рассказал руководитель отдела продаж «Девелопмент-Юг Екатеринбург» Магамет Чамоков.

Магамет, чем Академический район привлекает застройщиков и жителей?

— По моему мнению, это самый прогрессивный район Екатеринбурга. Он привлекает богатой инфраструктурой, просторными проспектами и высоким уровнем безопасности. Строятся новые школы, детские сады и спортивные объекты.

Но давайте посмотрим, что здесь будет через пять-десять лет? Появится выезд на ЕКАД через ул. Амундсена, выезд на Объездную автодорогу по ул. Чкалова. Строится медицинский кластер, который станет центром образования и формирования новых рабочих мест. Обсуждается возможность строительства метро. С каждым крупным реализованным проектом жизнь здесь будет становиться более насыщенной и комфортной.

К развитию второй очереди Академического подключились новые застройщики — сейчас в районе 21 застройщик занимается возведением 30 жилых комплексов. Класс жилья вырос — появились проекты «комфорт» и «комфорт+».

Цены на жилье в Академическом растут, но пока квартиры здесь доступнее, чем в других районах Екатеринбурга. Думаю, что через три-пять лет это будет очень дорогой район.

Ваша компания приступила к строительству жилого квартала «А+» в прошлом году. С этого момента цена на квартиры изменилась?

— Да. С февраля прошлого года цены в среднем выросли на 14%. Сильнее всего приросли однокомнатные квартиры — на 15%, двухкомнатные — на 18%.

А как, по вашим прогнозам, изменится стоимость квартир в вашем проекте до конца строительства жилого комплекса?

— Думаю, что к июлю следующего года мы получим суммарный прирост на 24-25%. Несмотря на то что пока ставки по депозитам находятся на достаточно высоком уровне, вложение в недвижимость может дать более высокий доход. Тем более что вложение в строительство считается самым безопасным способом хранения и приумножения денег.

Обычно, когда покупатели спрашивают нас о прогнозах по повышению цен, мы ориентируем их на рост — 15% за весь срок строительства. Но в отдельных случаях, оценивая перспективы развития конкретной локации, квартиры могут подорожать существеннее.

Академический с каждым годом становится все краше и интереснее, привлекая внимание не только старых но и новых жителей района. И, что очень важно, здесь люди успешно строят квартирную карьеру: те, кто 7-10 лет назад купил жилье в первой очереди, сейчас переезжают в новые, более комфортные и просторные квартиры.

Давайте подробнее поговорим о вашем проекте. Он называется «А+» — в чем этот плюс выражается?

— Задолго до начала проектирования этого жилого комплекса мы приезжали в Екатеринбург, чтобы провести анализ. Мы опрашивали людей, разговаривали со случайными знакомыми в кафе, таксистами, работающими в Академическом районе. Всем задавали один и тот же вопрос: что бы вы хотели поменять в своей квартире? Они отвечали, что хотели бы сделать планировки более эргономичными, в частности иметь кухни-гостиные, которые становились бы центром притяжения.

Сегодня, общаясь со своими клиентами, мы понимаем, что планировка — основной критерий, на который они ориентируются при покупке недвижимости. Но у каждого есть свои представления о квартире мечты. Кому-то нужны квартиры небольшого метража с удобной планировкой для пары, кому-то — просторные двушки и трешки с мастер-спальнями и системами хранения. Кто-то ищет квартиру с увеличенной высотой потолков или двухуровневую. Кому-то нужны террасы для обустройства спортивной или лаундж-зоны.

Мы учитываем пожелания клиентов при создании планировок и в каждой новой очереди придумываем что-то уникальное. Сейчас мы готовы предложить более 70 планировочных решений — пожалуй, в этом заключается главный плюс нашего проекта.

Могут ли уникальные планировки как-то повлиять на инвестиционную привлекательность квартиры?

— Конечно. В жизни случаются разные ситуации. Часто пара в начале отношений покупает для себя студию или однокомнатную квартиру, но спустя несколько лет, когда появляются дети, решает расширяться.

Чтобы быстро и выгодно продать старую квартиру, очень важно, чтобы жилье было ликвидным и отличалось от того, что представлено на рынке. Например, у нас есть варианты студий площадью 35 кв. м с большим санузлом, в котором есть окно, а также французский балкон и теплая лоджия. Выставляя на продажу квартиру с уникальными характеристиками, у вас будет меньше конкурентов.

У многих коллег-застройщиков квартиры с интересными планировочными решениями сосредоточены на верхних этажах. Мы равномерно распределяем их по всему жилому комплексу.

А есть ли в вашем проекте такие решения, которых у коллег точно нет?

— Пожалуй, самая интересная квартира — «царь-трешка» во второй очереди «А+». Фактически это настоящий пентхаус на 13 этаже площадью 130 кв. м. Здесь три спальни и три санузла, что позволяет комфортно расположиться большой семье: например, одну комнату занимают родители, соседнюю — младший ребенок, а вторую мастер-спальню — старший ребенок, возможно с супругой. Они могут собраться вместе в большой кухне-гостиной площадью почти 35 кв. м, а также на террасе площадью 17 кв. м. А сама квартира будет единственной на этаже.

Что еще, помимо разнообразия планировок, отличает «А+» от других проектов в Академическом?

— В первой и второй очереди жилого комплекса будет просторный закрытый двор, площадью 8,5 тыс. кв. м. Предусмотрено большое количество зеленых насаждений и деление на функциональные зоны для разных категорий — детей, родителей, бабушек и дедушек, любителей йоги и пробежек. Двор будет без машин, заехать сюда сможет только спецтехника — спасатели и скорая помощь.

Еще одна особенность в том, что у нас можно приобрести не только квартиры с отделкой в формате whitebox, но и с дизайнерской отделкой, которую разработала компания Bricktobrick. Более подробно с ремонтом от застройщика можно ознакомиться в отделе продаж корпорации.

Мы сторонники идеи тихого проживания. Поэтому в некоторых секциях «А+» по умолчанию представлены квартиры с отделкой под ключ. Стоимость отделки включается в договор долевого участия, покупателям не нужно отдельно копить деньги на ремонт и тратить время на отделочные работы — они сразу могут заехать в квартиру и завезти мебель.

Среди тех, кто предпочитает вкладывать средства в недвижимость в Екатеринбурге, спросом пользуются не только квартиры, но и стрит-ритейл. Как вы оцениваете инвестиционную привлекательность коммерческих помещений в вашем жилом комплексе?

— И в первой, и во второй очереди коммерческие помещения у нас приобретаются достаточно активно, но не для сдачи в аренду, а для открытия своего бизнеса. В частности уже приобретены помещения для продуктовых магазинов, магазина оптики, «ЖизньМарта». Пока остается вакантным помещение под семейное кафе, но я думаю, что и оно скоро найдет своего покупателя.

Определенно это хорошая локация для размещения предприятий сферы торговли и услуг. Во-первых, к ним будет интерес со стороны жителей нашего комплекса и соседей. Во-вторых, сам комплекс будет расположен на одной из артериальных улиц района с высоким трафиком движения. В частности возле жилого комплекса запроектированы автобусная и трамвайная остановки, что будет генерировать дополнительный трафик.

Поделитесь, как дальше будет развиваться ваш проект в Академическом?

— Проект «А+» возводится в 19 квартале, где также запроектированы детский сад и школа. Сейчас мы строим четыре дома и два наземных паркинга. Первая очередь — три дома (семь секций) будут введены в эксплуатацию в июле 2025 г. Вторая очередь — четвертый дом (еще три секции) введем в 2026 г.

В материале использованы иллюстрации «Девелопмент-Юг Екатеринбург» и Дениса Полуэктова

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