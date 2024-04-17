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У маленьких резидентов ЖК «Нагорный» будет свой «Мир открытий»

У маленьких резидентов ЖК «Нагорный» будет свой «Мир открытий»
Иллюстрация: Предоставлено «УГМК-Застройщик»

Новый детский сад дополнит семейную инфраструктуру жилого квартала. Здесь ребята будут расти в атмосфере уюта и безопасности, а опытные педагоги помогут им сформировать свой взгляд на мир.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#УГМК#ДЕТИ#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

«УГМК-Застройщик» поделился планами по дальнейшему развитию инфраструктуры жилого квартала «Нагорный». Осенью следующего года здесь откроется свой детский сад — филиал детского центра развития «Мир открытий», который уже работает в ЖК «Макаровский». Он будет рассчитан на 120 ребят в возрасте от 2 до 7 лет, предусмотрено шесть групп. Дети смогут находиться здесь как целый день, так и в формате неполного дня — до обеда.

У маленьких резидентов ЖК «Нагорный» будет свой «Мир открытий» 1

Детский сад разместится на первом и втором этажах одной из секций «Нагорного», в помещениях с высокими потолками и панорамными окнами. Его общая площадь — 2,2 тыс. кв. м. Помимо групп и общественных пространств, будут оборудованы небольшие мастерские, где дети смогут заниматься шитьем, столярным делом, робототехникой, изучать английский язык, посещать логопедические занятия и готовиться к школе. Детей будут обучать узкопрофильные специалисты высокой квалификации.

Завтракать, обедать и ужинать дети будут не в группах, а в детском кафе. А гулять — в специально отведенных прогулочных зонах на территории жилого квартала. Для встреч педагогов и родителей появится просторный коворкинг.

У маленьких резидентов ЖК «Нагорный» будет свой «Мир открытий» 2

У маленьких резидентов ЖК «Нагорный» будет свой «Мир открытий» 3Концепция детского сада — воплощение идеи «как дома». Как рассказала директор детского центра развития «Мир открытий» Ольга Кондратьева, здесь будет царить атмосфера безопасности и доверия, где большое внимание уделяется голосу ребенка — будут все условия для его самовыражения, формирования собственного взгляда на мир, развития нестандартного мышления, творческой самореализации: 

— Отличия детского сада в «Нагорном» и «Макаровском», конечно, будут. Прежде всего они будут касаться визуализации пространства. В существующем центре, расположенном в здании культурного наследия, мы придерживались особых условий и требований — это и деликатно созданная среда, более традиционная, и единое прогулочное пространство. В «Нагорном» мы не ограничены особыми требованиями к дизайну, кроме требований безопасности. Вместе с тем мы сохраним единые подходы в создании атмосферы, общения, развития детей — включая гибкое планирование, «голос ребенка» через детские советы, проведение утренних и вечерних кругов, использование интерактивных стен, субъектные практики, организацию мастер-классов и развивающих встреч.

У маленьких резидентов ЖК «Нагорный» будет свой «Мир открытий» 4

ЖК «Нагорный» расположен на пересечении улиц Татищева и Токарей. В шаговой доступности от него — девять детских садов и три школы. Кроме того, в третьей очереди жилого квартала запланировано строительство современной школы на 1 125 мест.

В «Нагорном» уже работает клуб KIBERone, где дети знакомятся с основами программирования и создания анимационных фильмов. В пространстве MAMARADA работают группы продленного дня и курсы подготовки к школе, а также здесь можно устроить детский праздник. Собственный клуб с развивающими играми, скалодромом и мастер-классами для детей создан также в фитнес-клубе федеральной сети WorldClass — родители могут оставить здесь ребенка, чтобы спокойно заниматься спортом или расслабиться в хаммаме. А в бассейне есть отдельный бассейн для грудничкового плавания.

У маленьких резидентов ЖК «Нагорный» будет свой «Мир открытий» 5

С большим удовольствием дети проводят время во дворе жилого квартала: малыши развивают мелкую моторику в песочнице, а подростки наслаждаются свободой движения — качаются на качелях, играют в футбол или ездят по велодорожке на скейтборде, роликах или самокатах. Все игровые комплексы выполнены из натуральных материалов, приятных на ощупь. Вокруг них насыпана гладкая морская галька — летом дети бегают по ней босиком.

Взрослые не беспокоятся о безопасности детей — территория круглосуточно охраняется и закрыта для автомобилей. За чистотой территории, исправностью оборудования следит управляющая компания. Она же благоустраивает во дворе цветущий сад из гипоаллергенных растений, который добавит еще больше привлекательности проекту. 

У маленьких резидентов ЖК «Нагорный» будет свой «Мир открытий» 6

Специально для резидентов создано красивое общественное пространство, напоминающее холл шикарного пятизвездочного отеля с уютной гостевой зоной, круглосуточным консьерж-сервисом, который помогает жителям в бытовых вопросах. В фойе есть комнаты для хранения велосипедов, колясок и спортивного инвентаря, а также душ для домашних животных. В подземной части квартала для автомобилистов предусмотрен теплый подземный паркинг, откуда можно спуститься на лифте с любого этажа дома, не выходя на улицу.

У маленьких резидентов ЖК «Нагорный» будет свой «Мир открытий» 7

Неоспоримым плюсом ЖК «Нагорный» является широкий выбор квартир, где каждый может найти квартиру своей мечты, например, можно приобрести квартиру с высокими потолками 3,3 м, просторной кухней-гостиной, дополнительными гардеробными и ванными комнатами. Более того, на стадии строительства застройщик предлагает будущим жителям сделать перепланировку под себя без дополнительных финансовых вложений.

К 2028 г. на территории «Нагорного» будет проживать около 5 тыс. человек — для них планируется построить около 230 тыс. кв. м жилья.

Подробная информация в центрах продаж:

  • ул. Татищева, 18/1,
  • Олимпийская набережная, 9,

или по телефону: +7 343 312 67 65.

Реклама. АО «Специализированный застройщик «УГМК- Макаровский» ИНН 6659005499 Erid: LjN8KXDYT

Автор: Елизавета Порошина
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