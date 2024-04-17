У маленьких резидентов ЖК «Нагорный» будет свой «Мир открытий»

Новый детский сад дополнит семейную инфраструктуру жилого квартала. Здесь ребята будут расти в атмосфере уюта и безопасности, а опытные педагоги помогут им сформировать свой взгляд на мир.

«УГМК-Застройщик» поделился планами по дальнейшему развитию инфраструктуры жилого квартала «Нагорный». Осенью следующего года здесь откроется свой детский сад — филиал детского центра развития «Мир открытий», который уже работает в ЖК «Макаровский». Он будет рассчитан на 120 ребят в возрасте от 2 до 7 лет, предусмотрено шесть групп. Дети смогут находиться здесь как целый день, так и в формате неполного дня — до обеда.

Детский сад разместится на первом и втором этажах одной из секций «Нагорного», в помещениях с высокими потолками и панорамными окнами. Его общая площадь — 2,2 тыс. кв. м. Помимо групп и общественных пространств, будут оборудованы небольшие мастерские, где дети смогут заниматься шитьем, столярным делом, робототехникой, изучать английский язык, посещать логопедические занятия и готовиться к школе. Детей будут обучать узкопрофильные специалисты высокой квалификации.

Завтракать, обедать и ужинать дети будут не в группах, а в детском кафе. А гулять — в специально отведенных прогулочных зонах на территории жилого квартала. Для встреч педагогов и родителей появится просторный коворкинг.

Концепция детского сада — воплощение идеи «как дома». Как рассказала директор детского центра развития «Мир открытий» Ольга Кондратьева, здесь будет царить атмосфера безопасности и доверия, где большое внимание уделяется голосу ребенка — будут все условия для его самовыражения, формирования собственного взгляда на мир, развития нестандартного мышления, творческой самореализации:

— Отличия детского сада в «Нагорном» и «Макаровском», конечно, будут. Прежде всего они будут касаться визуализации пространства. В существующем центре, расположенном в здании культурного наследия, мы придерживались особых условий и требований — это и деликатно созданная среда, более традиционная, и единое прогулочное пространство. В «Нагорном» мы не ограничены особыми требованиями к дизайну, кроме требований безопасности. Вместе с тем мы сохраним единые подходы в создании атмосферы, общения, развития детей — включая гибкое планирование, «голос ребенка» через детские советы, проведение утренних и вечерних кругов, использование интерактивных стен, субъектные практики, организацию мастер-классов и развивающих встреч.

ЖК «Нагорный» расположен на пересечении улиц Татищева и Токарей. В шаговой доступности от него — девять детских садов и три школы. Кроме того, в третьей очереди жилого квартала запланировано строительство современной школы на 1 125 мест.

В «Нагорном» уже работает клуб KIBERone, где дети знакомятся с основами программирования и создания анимационных фильмов. В пространстве MAMARADA работают группы продленного дня и курсы подготовки к школе, а также здесь можно устроить детский праздник. Собственный клуб с развивающими играми, скалодромом и мастер-классами для детей создан также в фитнес-клубе федеральной сети WorldClass — родители могут оставить здесь ребенка, чтобы спокойно заниматься спортом или расслабиться в хаммаме. А в бассейне есть отдельный бассейн для грудничкового плавания.

С большим удовольствием дети проводят время во дворе жилого квартала: малыши развивают мелкую моторику в песочнице, а подростки наслаждаются свободой движения — качаются на качелях, играют в футбол или ездят по велодорожке на скейтборде, роликах или самокатах. Все игровые комплексы выполнены из натуральных материалов, приятных на ощупь. Вокруг них насыпана гладкая морская галька — летом дети бегают по ней босиком.

Взрослые не беспокоятся о безопасности детей — территория круглосуточно охраняется и закрыта для автомобилей. За чистотой территории, исправностью оборудования следит управляющая компания. Она же благоустраивает во дворе цветущий сад из гипоаллергенных растений, который добавит еще больше привлекательности проекту.

Специально для резидентов создано красивое общественное пространство, напоминающее холл шикарного пятизвездочного отеля с уютной гостевой зоной, круглосуточным консьерж-сервисом, который помогает жителям в бытовых вопросах. В фойе есть комнаты для хранения велосипедов, колясок и спортивного инвентаря, а также душ для домашних животных. В подземной части квартала для автомобилистов предусмотрен теплый подземный паркинг, откуда можно спуститься на лифте с любого этажа дома, не выходя на улицу.

Неоспоримым плюсом ЖК «Нагорный» является широкий выбор квартир, где каждый может найти квартиру своей мечты, например, можно приобрести квартиру с высокими потолками 3,3 м, просторной кухней-гостиной, дополнительными гардеробными и ванными комнатами. Более того, на стадии строительства застройщик предлагает будущим жителям сделать перепланировку под себя без дополнительных финансовых вложений.

К 2028 г. на территории «Нагорного» будет проживать около 5 тыс. человек — для них планируется построить около 230 тыс. кв. м жилья.

Подробная информация в центрах продаж:

ул. Татищева, 18/1,

Олимпийская набережная, 9,

или по телефону: +7 343 312 67 65.

Реклама. АО «Специализированный застройщик «УГМК- Макаровский» ИНН 6659005499 Erid: LjN8KXDYT