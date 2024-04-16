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Советский «офисник» в центре Екатеринбурга выставили на продажу по впечатляющей цене

Советский «офисник» в центре Екатеринбурга выставили на продажу по впечатляющей цене
Иллюстрация: АН «Новосел», N1

Тринадцатиэтажное здание на Тургенева, 13 было построено в 1983 г. По словам продавца, в настоящий момент бизнес-центр заполнен арендаторами на 97%.

#НОВОСТИ

Общая площадь офисного здания на Тургенева, 13 составляет 8 639 кв. м, полезная — 5 214 кв. м. Площадь земельного участка — 2 730 кв. м, есть собственная парковка. Планировка в здании — коридорно-кабинетная, высота потолков составляет три метра. В «офиснике» есть два пассажирских лифта и один грузовой.  

Собственник рассчитывает продать бизнес-центр 1983 года постройки за 900 млн руб. Найдется ли на него покупатель за такую цену — большой вопрос, считает руководитель аукционного дома «Торги-ру» Андрей Окулов:

Такие здания, как правило, очень дорогие в обслуживании — постоянные ремонты, протечки и другие работы. Оно не соответствует современным нормам офисных зданий, да и по-хорошему в нем нужен капитальный ремонт, который так или иначе не сможет исправить проблемы, относящиеся к старому офисному фонду. Например, наличие двух лифтов на 13-этажное здание (цитата по e1.ru).

Ранее директор УК RED Андрей Брауде спрогнозировал на офисном рынке Екатеринбурга,«если не галопирующий, то серьезный рост ставок аренды с учетом дефицита объектов (все заполнено), курса доллара, увеличения стоимости строительства и затрат». По словам эксперта, на рынке много объектов в возрасте от 10 лет, соответственно, возникает необходимость в проведении плановых и капитальных ремонтов, где-то необходима реконструкция.

Автор: Виктория Говорковская
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