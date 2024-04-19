На кону полмиллиарда долларов. Крупнейший банк США JPMorgan Chase подал в суд на ВТБ

Изображение от jcomp на FreepikИзображение от jcomp на Freepik

Американский банк переживает за российскую «дочку» и настаивает, что ВТБ не имеет права оспаривать блокировку счета в российской юрисдикции.

Американский банк JPMorgan Сhase подал в суд иск против ВТБ из-за того, что российский банк пытается разморозить заблокированный в рамках санкций счет с активами на $439,46 млн, пишет РБК. Иск подан в федеральный суд Манхэттена.

JPMorgan Сhase настаивает, что ВТБ открыл корреспондентский счет в 2008 г. в долларах для обработки транзакций через финансовую систему США.

Тем самым он согласился с условиями ведения счетов в этом банке: например, с тем, что корреспондентский счет будет регулироваться законами США и любой счет может быть заморожен, если это потребуется из-за санкций, а любая спорная ситуация будет рассматриваться только в суде Нью-Йорка, — сказано в иске.

В свою очередь 17 апреля ВТБ подал иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградский области к девяти структурам JP Morgan Chase, в том числе к его российской дочерней организации — банку «Дж П Морган Банк Интернешнл».

В JPMorgan Сhase считают, что действия ВТБ стали «вопиющим нарушением», поскольку банк решил оспорить блокировку счетов в российском суде.

В американском банке отмечают, что законодательство США запрещает выплачивать запрошенные ВТБ $439,46 млн, и подозревают, что после того, как российский суд признает блокировку счета незаконной, ВТБ постарается добиться ареста активов американского банка.

Ранее ВТБ подал иск к Euroclear Bank о взыскании ущерба в связи с блокировкой денежных средств на счете на сумму $38,4 млн. Иск был зарегистрирован в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

ВТБ оценивал общий объем заблокированных активов (с учетом банка «ФК Открытие») примерно в 900 млрд руб., точная величина может варьироваться из-за колебания курса.

JPMorgan — крупнейший банк США практически по всем показателям, отмечала Financial Times по результатам прошлого года. За первые девять месяцев 2023 г. он заработал в США $38,9 млрд прибыли — это около 18% от общего объема прибыли в американском банковском секторе.