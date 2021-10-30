Посол Республики Корея в РФ приедет в Екатеринбург для переговоров с властями УрФО

В начале ноября в Екатеринбурге состоится очередное международное событие. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея в России господин Ли Сок Пэ прибудет в город для ряда встреч.

1 ноября 2021 г. состоится первый рабочий визит делегации посольства Республики Корея в РФ в Уральский федеральный округ. Возглавит делегацию чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея в Российской Федерации господин Ли Сок Пэ. Дипломаты должны будут ознакомиться с потенциалом УрФО для дальнейшего развития двусторонних отношений по различным направлениям.

В рамках визита, совместно с почетным консулом Республики Корея в УрФО Игорем Самкаевым, делегация посольства республики проведет официальные встречи с полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым, губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, главами ПАО «Сбербанк» по Свердловской области и УрФО. Стороны обсудят вопросы экономики, медицины, культуры, туризма и образования. Также будет организован пресс-подход, во время которого стороны расскажут о достигнутых договоренностях.

Пресс-служба консульства Республики Корея сообщает, что данный рабочий визит «является существенным признаком обоюдной заинтересованности двух стран в усилении партнерства. Это, несомненно, важнейший этап в развитии дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Корея, благодаря которому двусторонние взаимоотношения выйдут на новый уровень».

Напомним, ранее DK.RU сообщал о прибытии в Екатеринбург финских бизнесменов. В рамках программы посол Финляндии Антти Хелантеря посетил площадку строительства жилого комплекса «Раута» (ул. Пехотинцев, 2А), который строит YIT Урал, финская компания, работающая в Уральском регионе с 2006 г.