История успеха с квалификацией ACCA

С учетом того, какими темпами развиваются технологии в финансовой сфере, иметь базовое образование сегодня недостаточно. Квалификацию необходимо усиливать, чтобы оставаться востребованным на рынке.

Почему важно инвестировать в свое образование, что может выделить кандидата помимо диплома и рекомендаций работодателя и почему стоит это сделать как можно раньше? Об этом DK.RU рассказала Наталья Сурова, начальник Управления международной и управленческой отчетности Финансового департамента — вице-президент ВТБ.

Справка ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) — глобальная ассоциация, объединяющая финансистов по всему миру. Престижное членство в этой крупнейшей ассоциации достигается путем сдачи подтверждающих профессиональную квалификацию экзаменов.

Еще несколько лет назад получение квалификации АССА было привилегией избранных профессионалов со знанием английского языка. Сегодня АССА стала доступна для широкого круга специалистов, в том числе для русскоязычных, а также в регионах и в онлайн-формате. Программа «Финансы и управление бизнесом» на русском языке открыта уже студентам вузов, а для поступления на нее не требуется опыт работы. Международные сертификаты на родном языке можно получить по девяти популярным направлениям. При этом после получения диплома на русском желающие смогут продолжить сдавать экзамены на полную английскую версию.

Наталья, что нужно для успешной работы в сфере финансов, аудита и учета?

— Одна из тенденций последних лет: синергия IT и финансов. В своей работе я смотрю на наличие у специалиста знаний финансов и IT. Ко мне приходят экономисты, которые затем изучают IT блок или IT-специалисты, которые повышают квалификацию, чтобы приобрести экономическую базу. Также в финансах сегодня внимание фокусируется на Big Data — по этой причине необходимо умение правильно обработать данные и аналитика, которая позволяет сделать конкретные выводы.

Для чего вы решили получить международный сертификат?

— Я начинала карьеру в одной из крупнейших аудиторских компаний, и, когда передо мной встал вопрос профессиональной подготовки, я решила получить сертификат АССА. Мне хотелось погрузиться в профессию, освоить навыки. Шаблонные знания исключительно для сдачи тестов — не то, что мне было нужно.

Что было самым сложным в подготовке?

— С первым учебником я сидела со словарем и карандашом подписывала незнакомые английские слова. На тот момент не было программы, позволяющей сдать экзамен на русском (сегодня можно сдать часть экзаменов на русском языке — Прим. ред.). Это очень прокачивает профессиональную лексику.

Я училась на ходу: использовала ежедневные полуторачасовые поездки в метро от и до работы. Пассажиры вокруг читали детективы, а у меня учебники в руках — на меня странно поглядывали. На тот момент у меня был маленький ребенок, я активно работала и встроить в жизнь еще и учебу стоило определенных усилий. Но это то вложение, которое уже стократно окупилось, как и все мои инвестиции времени.

А как обучение отразилось на работе?

— Информация и знания, полученные на лекциях в АССА — очень практичные. Кроме того, я пошла учиться, уже обладая определенным опытом, поэтому мне было достаточно легко интегрировать в работу то, что я узнавала.

В чем, на ваш взгляд, ценность АССА?

— Системность, коммуникация, профессиональное сообщество — комьюнити. Также для меня это определенный знак качества. Когда я встречаю человека, получившего квалификацию АССА, то уже имею некое профессиональное представление о нем. Это в какой-то степени упрощает процесс выбора кандидата. По собственному опыту я понимаю, что процесс обучения достаточно трудозатратный. И это говорит о том, что человек организованный может найти время на свое образование. Для меня АССА характеризует не только профессиональные, но и личностные качества специалиста.

Что бы вы посоветовали тем, кто сегодня только задумывается о получении сертификата АССА?

— Я искренне верю, что качественное образование — это инвестиция, которая окупается. Чем раньше сделать эту инвестицию — тем лучше. Я применяю этот подход в жизни, мотивируя на развитие себя и своих сотрудников. ACCA — это профессиональные навыки, которые высоко ценятся в работе и позволяют выстроить свой путь к работе мечты.