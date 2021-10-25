Новые антирекорды авторынка: цены на машины выросли на 20-40%

Новые и подержанные автомобили растут в цене примерно одинаково. Сильнее всего дорожают премиальные марки, для которых нет новых электронных комплектующих.

Новые автомобили вновь подорожали: цены продолжат расти на 1-2% в месяц. Спрос до сих пор превышает предложение. Так, в октябре в сравнении с сентябрем на 20% снизилась доступность Renault, на 40% — Skoda. Многие потенциальные покупатели вынуждены ездить за автомобилем в другие регионы или покупать машину онлайн. Наиболее активно на рынок влияет дефицит комплектующих и самих автомобилей, сказываются и нерабочие дни локдауна. Совершенно очевидно, что удорожание продолжится в следующем году, пишет Коммерсант со ссылкой на автомобильных дилеров.

Эксперт маркетплейса «Банкавто» Денис Мавланов не ожидает, что санитарные ограничения окажут влияние на объем продаж машин в РФ, поскольку на рынке и так ощущается дефицит:

По ряду брендов контрактование ведется на весну-лето будущего года, и дефицит, скорее всего, не будет преодолен еще как минимум до середины следующего года, а по реалистичным оценкам — только к концу.

Опрос автомобильных дилеров за октябрь 2021 года показал, что цены на новые и подержанные авто в России в среднем выросли примерно на 20%, а отдельные бренды прибавили в цене 40%. Синхронный рост в этих сегментах наблюдался и в первом полугодии, когда новые машины прибавили в цене около 7%, а автомобили с пробегом — 8,8%. Стоимость автомобилей с января по октябрь увеличилась на 2,5-15%, основными причинами стали дефицит автомобилей и комплектующих, инфляция и обновление моделей.

Гендиректор «Автодома» Андрей Ольховский отмечает, что по ряду моделей рост цен достигает 40%. В основном это ряд марок, которые испытывают наибольший дефицит чипов, как Volkswagen и BMW. В «Рольфе» оценивают удорожание новых автомобилей с начала года примерно в 20%. Гендиректор «Автоспеццентра» Андрей Терлюкевич отмечает, что основной рост пришелся на второй и третий кварталы. Глава Fresh Auto Денис Мигаль говорит об основном удорожании в летние месяцы. При этом в среднем цены в премиальном сегменте выросли сильнее, чем в массовом, добавляют в «Рольфе».

По данным диллеров, цены на Volkswagen за этот период выросли на 5-10%, локализованные модели Mitsubishi подорожали на 2,5-14%, импортные — на 15%. Стоимость Hyundai увеличилась в среднем на 10%, Kia — на 5-20%. У Volvo цены выросли на 50-10%, Fiat обновил прайс-листы по моделям Ducato (на 8%) и Doblo (на 16,5%).

Среднее повышение цен на автомобили в октябре дилеры оценивают в 2%, за девять месяцев — в 15-25%, и ждут рост до конца года еще на 3-5%. Диллеры также ощущают неопределенность в связи с объявлением режима нерабочих дней в Москве. «Если режим продлится только до 7 ноября, это никак не скажется на ситуации с дефицитом,— говорит Андрей Ольховский.— Если дольше, то ситуация будет меняться пропорционально сроку действия ограничений». Специалисты не исключают, что ограничения могут привести к еще большим задержкам поставок автомобилей.

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