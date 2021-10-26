«Кто мы, откуда, куда мы идем? Да хрен знает. Россия — страна без будущего» — Евгений Енин

«Отсутствие ожидания чего-то хорошего — наша национальная болезнь. Мы и не вакцинируемся по той же причине, по какой пьем паленую водку — нам плевать на себя через месяц, мы не видим себя через год».

Евгений Енин, телеведущий, блогер, автор рубрики «Смотритель» на DK.RU:

— 25 трупов от метилового спирта в октябре в Екатеринбурге и столько же — в Орске и окрестностях. Если в Орске продавали хотя бы подделку под водку, в бутылках и с этикетками, то у нас просто разливали спирт. В тару покупателя.

Почему они это пьют, понятно. Пьют — потому что заняться больше нечем. Почему не боятся травануться, покупая спирт неизвестного происхождения или водку в ларьках, где легальной водки не может быть по определению?

Потому что этим людям плевать на себя. Плевать на то, что будет с ними завтра. У них нет будущего. Им незачем жить.

Давайте подумаем, зачем мы с вами живем, кроме как по привычке и потому что еще не померли. Думаю, у большинства читателей DK.RU есть в будущем что-то такое, о чем они могут подумать, просыпаясь, и улыбнуться. У кого-то это будущее наступит прямо сегодня и сейчас — он увидит любимого человека и поедет на любимую работу. У кого-то есть план похудеть, у кого-то — набрать мышечную массу. Выучить английский до уровня Proficient User. Купить машину. Купить квартиру. Купить загородный дом. Купить катер. Отправить сына в первый класс. Посмотреть на дочь в свадебном платье.

У меня, кроме как увидеть любимого человека и пойти на любимую работу, дождаться тиража новой книги и начать жать 100 кг от груди, будущее — это отпуск. Моя морковка — путешествия. Приехав из одного, я в течение месяца начинаю планировать другое. И в прошлом году, когда весь мир закрылся на клюшку, я натурально скулил, глядя на несобранный чемодан.

А какое будущее есть у людей, которые пьют самую дешевую водку? Завтра — еще одна бутылка, чтобы забыться. Через месяц — то же самое. И через год. Уроборос из опьянения и похмелья, бесконечное повторение. При таком раскладе помереть становится не страшно, потому что жить и не жить — одинаково бессмысленно.

И черт бы с ним, с этим социальным дном, проблема в том, что отсутствие будущего, отсутствие ожидания чего-то хорошего и завтра, и через месяц, и через год — это наша национальная черта. Или болезнь, если хотите. И болеет этим не только дно, болеет большинство.

Симптомы этой болезни лезут отовсюду.

Мы не вакцинируемся по той же причине, по какой пьем паленую водку — нам плевать на себя через месяц, мы не видим себя через год. И вот это все — вакцинируйтесь, чтобы жить, чтобы путешествовать, в театры ходить с куаркодами, на нас не действует, потому что жить мы смысла видим, путешествовать не собираемся, а в театре последний раз были с классом на «Каштанке».

У большинства россиян нет накоплений, у подавляющего большинства — нет накоплений, позволяющих прожить три месяца без работы. Это потому что мы такие бедные? Нет, бедных у нас не большинство и накопления не связаны с зарплатой: откладывать 10%, если верить завету «Богатого папы», можно с любого дохода. Мы не откладываем деньги, потому что не планируем даже на месяц вперед, у нас нет видения себя через месяц.

Если перестать отчислять с наших зарплат в ПФР и отдать эти деньги нам со словами: «Копите на старость сами», то по достижении пенсионного возраста очередная порция пенсионеров будет дохнуть с голоду.

Почему мы не ходим на выборы, а если ходим, то запросто голосуем, как попросят? Да потому что выборы, политика — это все про будущее, про то, как сделать жизнь лучше, причем через год — самое близкое. То есть это вообще не про нас и к нам не относится.

После каждого выборного цикла мы с политологами у меня в эфире как дятлы повторяем одно и то же — ни одна партия не предложила сколько-нибудь внятной картины будущего. Именно партии и политики должны рисовать ее для нас. Но никакой картины будущего люди, управляющие нашей страной, не предлагают. Обещание в очередной раз сделать что-то с ВВП в качестве картины будущего — не канает.

Так и запроса нет. Какое будущее для людей, которые едут на шашлыки и все засирают, не задумываясь, что в следующий раз сами же и приедут в этот срач? Они даже до следующих шашлыков не загадывают. Кто мы, откуда, куда мы идем? Да хрен его знает.

А что было с картиной будущего в прекрасной России прошлого, при царях-батюшках? Сие нам неведомо, исследования не проводились, но можно угадать, что по разным социальным стратам была разная ситуация. От радостного ожидания каждого нового дня до желания сдохнуть, только чтобы не просыпаться.

Потом пришел СССР. О, это была страна, где строительство светлого будущего было государственной доктриной и задачей. Кормили по пути в коммунистическое завтра плохо, временами не кормили совсем, но возможность быть участниками строительства светлого будущего, даже если по факту строили участок Беломорканала, была. Ну, или можно было наблюдать со стороны, если повезло отсидеться, как газеты и радио рисовали картину ежедневной стройки чего-то определенно прекрасного.

Для самых неверующих в неминуемость счастья была открыта ВДНХ и снят фильм «Кубанские казаки», безоговорочно доказывающие, что счастье не только возможно, но кое-где уже наступило, осталось дождаться его на своей улице.

Но это будущее нас предало, оно не приближалось, держа дистанцию в одно «никогда», никак не соглашаясь стать настоящим. Постепенно принципиальная недостижимость будущего, предложенного визионерами в кожанках с наганами, стала очевидна даже на уровне государственной идеологии. Верхи о светлом будущем говорили сухо и по инерции, низы пропускали мимо ушей, все больше погружаясь в настоящее. Настоящее, которое перестала скрывать мерцающая пелена будущего, оказалось скучным, серым и голодным.

И тогда мы, перестав строить будущее, начали строить настоящее.

В 91-м мы проголосовали на референдуме за СССР с колбасой, СССР тут же развалился, благодаря чему колбаса таки появилась.

Начался пир повседневности.

Мы окунулись в настоящее, пробуя, узнавая и смакуя за все поколения своих предков. Кто-то фоном говорил про какие-то свободы, но связь свобод с колбасой казалась неочевидной, а позже оказалась и вовсе неочевидной.

Вместо неосязаемого светлого будущего времен СССР пришло вполне осязаемое светлое настоящее наших дней. Будущее на забитые товарами полки просто не поместилось, оно не могло состязаться в ловкости с мерчендайзерами глобальных брендов.

Но без будущего, только на прошлом и настоящем, эта табуретка стоять не может, и как некоторые рыбы меняют пол, если возникает нехватка самцов или самок, так настоящее растянуло себя до будущего. Светлое будущее в виде отпуска или новой машины, это, по сути, настоящее продолженное. Но у него есть базовые свойства подлинного светлого будущего — оно отдалено и достижимо. Вполне достаточно, чтобы не рисковать с непроверенным алкоголем.

С будущим, сделанным из растянутого настоящего, есть одна только проблема. Это не будущее фабричного массового производства, как в СССР, это ручная работа, кустарщина, каждый делает себе такое будущее сам. Получается не у всех. У большинства не получается.

Ок, давайте думать, как сделать так, чтобы они не травились и хоть немного начали копить.