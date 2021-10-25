Владимир Путин закрывает рестораны на ночь

Согласно новому постановлению президента, рестораны и развлекательные заведения должны приостановить работу с 23.00 до 6.00, а вакцинированные россияне — получить два дня отпуска за счет работодателя.

Новое постановление, усиливающее ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса, подписал сегодня президент Владимир Путин. Теперь регионам России настоятельно рекомендуется приостановить работу ресторанов и других развлекательных учреждений в ночное время. Документ опубликован на сайте Кремля.

Высшим должностным лицам субъектов РФ во взаимодействии с Роспотребнадзором обеспечить усиление контроля за соблюдением всех ограничительных мероприятий, включая введение запрета на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23.00 до 06.00, — говорится в нем.

Ранее эту инициативу раскритиковали уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов и общественный омбудсмен по защите малого и среднего предпринимательства, основательница сети кафе «Андерсон» Анастасия Татулова. Титов напомнил, к каким последствиям привело введение в Москве и Санкт-Петербурге QR-кодов для посещения ресторанов и кафе в 2020 г. Там катастрофически упала посещаемость, многие точки общепита закрылись и не смогли вернуться к работе после отмены ограничений, сообщал DK.RU.

По нашим оценкам, приблизительно на 30% общепит в Санкт-Петербурге сократился за это время. Тенденция в крупных городах у всех [одинаковая], в Москве то же самое, — сказал бизнес-омбудсмен.

Анастасия Татулова, в свою очередь, предложила отпускать алкоголь в рознице только покупателям с QR-кодами:

Вот если мы алкоголь запретим продавать, то, возможно, это окажет какое-то влияние на заболеваемость. А если мы говорим опять о ресторанах или фитнесе, то это даже смешно. Отними у народа спиртное — это будет народное волнение.

Татулова добавила, что повторное введение QR-кодов для посещения ресторанов будет губительно для сферы общепита:

Если это будет продолжаться дальше, то отрасль потеряет вообще всех работников, потому что она находится в постоянной зоне риска, поэтому из нее есть массовый отток людей.

По ее словам, цены в ресторанах за последние полгода выросли примерно на 40%.

На прошлой неделе Татьяна Голикова, вице-премьер РФ, предложила ввести нерабочие дни из-за роста заболеваемости COVID-19. Президент Владимир Путин поддержал идею и объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Сегодня QR-коды начали проверять в некоторых регионах на входе в ТЦ, ресторанах и других общественных площадках. Некоторые регионы, в том числе Москва, введут нерабочие дни уже с 28 октября.

Единственной защитой от COVID-19 остается вакцинация. В новом постановлении президент потребовал кратно увеличить охват тестирования на коронавирус и предусмотреть изоляцию заболевших в кратчайшие сроки. Также Путин поручил дать россиянам два выходных дня после прививки от коронавируса (с сохранением заработной платы).