«Через пять лет решения о вашей карьере будут принимать дети ваших друзей»

«Скорость карьеры у разных поколений сейчас не одинакова. Сейчас время 22-29 летних, они востребованы и обходят 40-летних во всех отраслях». Что делать 40-летним?

Алена Владимирская, один из известных HR-специалистов России, создатель «Антирабства», пишет о том, как молодые сотрудники захватывают мир:

— Если вам больше 38 и вы работаете в найме не совсем топом, то в ближайшие годы у вас случится босс много младше вас. И вам нужно к этому быть готовым

Скорость карьеры у разных поколений сейчас не одинакова. Сейчас время 22-29 летних, перспективных, с хорошо прокачанными digital-навыками. Они востребованы. Они обходят 40-летних даже в таких консервативных отраслях, как нефть или консалт. Сейчас они, возможно, еще вровень с вами по позиции (но вы ее достигли в 38, а они в 29), а через два-три года с большой вероятностью станут вашими боссами.

Что вам с этим делать?

Принять этот факт. Понять его риски.

Их несколько:

— Каждое поколение опирается на коммуникации и ценности своего поколения или поколения младше. Поэтому продвигать в карьере они будут своих сверстников. Не потому что те лучше. Они понятнее («одни книжки в детстве читали»).

— Ваш опыт им не важен. Двадцать лет работы в международной компании, знаю лиц принимающих решения и прочее — сейчас уже сильно обесцениваются. Причем самим временем. Что-то из этого сегодня просто вредно (20 лет в филиале международной компании никому не нужно), а где-то не вредно, но неактуально (ты знаешь списанных лиц, а не принимающих решения, решения принимаем мы).

— Ваша скорость им низка. Другая скорость принятия решений связана с другими каналами коммуникаций.

— Другие технологии. От самых сложных до самых простых. От vrг до тик-тока.

— Другие ценности (наверное, это ключевое). Они еще полностью не сформулированы, но совсем иные. От ценности личности до схлапывания стоимости бумажных денег. Вот это пресловутое пандемийное — мы вдруг поняли, что все старое не разрушается полностью, но сильно рушится и видоизменяется — переворачивает ключевые ценности во всем: где жить, как зарабатывать, чему учить детей, во что вкладывать, что есть (и так далее). И 40-летние редко эти изменения предвидят — они ими пользуются. А значит они сами теперь лишь товар.

Что делать-то?

Не пытаться быть как они. Это ж как в быту — нет нелепее 45 летней женщины, одетой как 18-летняя. Ну то есть одеваться -то так никто не запретит, но и человеку самому некомфортно, и всем вокруг. Это ж крик — я не хочу взрослеть. С этим к психологу, а не на алиэкспресс. Пытаться не враждовать с новым миром. Чем больше вы сопротивляетесь — «это все бред и скоро кончится», «все вы тут про дижитал, а кто на станке работать будет», «помучаются с такими год и опытных нас вернут» — тем больше вы обречены. Коммуницировать полезнее, чем бороться с большими изменениями. Зона вашей силы-экспертность. Любой новый босс, насколько бы он ни был моложе, опираться будет не только на своих, но и на полезных (кто может решить его kpi). Крутой экономист, крутой разраб, крутой бухгалтер, крутой продавец (только не в нашем поколенческом понимании крутой, а реально крутой — то есть именно сейчас, а не в прошлом, показывающий лучший результат) — нужен. Вне зависимости от возраста. Но (см следующий пункт). Понимать новые каналы коммуникаций, новые ценности и новый язык. Сколь бы вы крутым экспертом ни были, если вы не можете об этом рассказать на языке, понятном поколению 22-29, вы, вероятнее всего, будете слабо востребованы. Они просто не примут и не поймут. Поэтому язык и коммуникации изучать (я не про слег, а про язык ценностей). Продавливать всеми силами политику дайверсити в вашей компании, в стране, в мире. Скажу совсем крамольное: в ближайшие годы эта самая политика понадобится 40-летним больше, чем всем остальным (а именно 40-летние сейчас чаще всего ее обесценивают и над ней издеваются).

Мораль такова: несколько дней назад Ярослав Андреев написал, что экономика движется к тому, что решения о больших покупках и тратах всей семьи все больше принимаются исходя из ценностей подростков. Продолжу: пройдет лет пять, и решения о вашей карьере будут принимать дети ваших друзей. Присмотритесь к ним и научитесь их понимать, пока не поздно. Вам это выгоднее, чем им.

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