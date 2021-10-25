Локдаун в Москве продлят еще на неделю. Или до нового года

Власти столицы обсуждают сценарии продления принудительных «каникул» после 7 ноября. Известно как минимум от трех из них. Самый жесткий вариант — до 1 января 2022 года.

Информацию о том, что в мэрии Москвы обсуждается вероятность продления локдауна как минимум до 15 ноября, опубликовал сегодня Forbes со ссылкой на несколько источников среди чиновников и владельцев торговых центров. Ранее эти же источники сообщили о введении московского локдауна — за сутки до официального заявления властей.

Источник, близкий к мэрии, подтвердил, что сценарии продления карантина разрабатываются — они будут зависеть от темпов распространения заболеваемости. Однако решение по точным датам продления карантина будет приниматься не ранее следующей недели, исходя из количества заболевших. Чиновник также рассказал, что власти Москвы готовы продлить режим нерабочих дней в столице после 7 ноября, причем локдаун в городе может продлиться не менее месяца.

Предварительно один из вариантов — продление карантина еще на неделю, до 15 ноября. Обсуждается и более жесткий вариант продления ограничений — до 1 января 2022 года. Их введение будет зависеть от стабилизации ситуации с коронавирусом, сказал другой источник издания.

При этом официально оперштаб заявил, что продление нерабочих дней после 7 ноября не планируется. Решение ввести режим нерабочих дней в стране было принято на прошлой неделе, сообщал DK.RU. Продолжительность и степень ограничений выбирают региональные власти. В Москве с 28 октября прекратят работу рестораны, кафе, бары, торговые центры, кинотеатры и салоны красоты.