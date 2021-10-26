Google заплатила 32,5 млн рублей за нарушение законов России

Американская корпорация регулярно получала и не оплачивала штрафы за «неудаление запрещенного контента». Теперь ее ожидает оборотный штраф в размере от 1/20 до 1/10 годовой выручки компании.

Суды с американской корпорацией Google закончены в пользу России: гигант ИТ-рынка выплатил все назначенные штрафы, сообщает пресс-служба компании. По данным депутата Госдумы Василия Пискарева, которые приводит Секрет фирмы, речь идет о сумме в 32,5 млн рублей — это штрафы за неудаление запрещенного контента. Замглавы Роскомнадзора (РКН) Вадим Субботин рассказал, что ведомство составило 16 протоколов:

В отношении Google с начала года составлено 16 протоколов об административных систематических нарушениях. Это немало. На текущей неделе планируем составление протокола по оборотному штрафу. Это следствие тех 16 протоколов. Это систематическое нарушение российского законодательства.

По его словам, новые штрафы для Google будут составлены к 27 октября. Штраф может составить от 1/20 до 1/10 годовой выручки компании. По той же причине в России все еще замедляют работу Twitter. Ограничения снимут после того, как соцсеть полностью выполнит требования надзорного органа и удалит оставшиеся 9% запрещенного контента.

Еще одна американская компания — Facebook, получила с начала года 19 протоколов от РКН. По информации регулятора, всего на данный момент администрация Facebook и Instagram не удалила «свыше 2000 противоправных материалов, в том числе содержащих детскую порнографию, суицидальный контент, а также призывы к экстремизму и информацию о способах получения наркотиков».

Суд назначил Facebook штрафы на общую сумму порядка 70 млн руб., из которых судебные решения на 43 млн руб. уже вступили в законную силу. Соцсеть штрафы не оплатила и ее также ожидает оборотный штраф. По оценкам, он может составить от 0,4 млрд до 1,2 млрд рублей.

Между тем эксперты отмечают: каким бы ни был штраф, взыскать его в России будет непросто. Основная проблема в том, что Facebook не имеет официального представительства в стране, поэтому приставам затруднительно осуществить взыскание.

Эти сложности должен снять принятый недавно закон «о приземлении», согласно которому с начала 2022 г. иностранные ИТ-компании должны будут иметь полноценные представительства в РФ. В противном случае по отношению к ним предусмотрен «целый комплекс мер воздействия», включая ограничение и полное или частичное ограничение доступа к ресурсу, сообщал DK.RU.