Как на «Ночи музыки» обкатали COVID-free формат

Несмотря на ужесточение ограничений, фестиваль Ural Music Night в Екатеринбурге все-таки состоялся. Мероприятие было не столь массовым, как до пандемии, ведь слушателей пускали по QR-кодам.

В этом году в числе площадок «Ночи музыки» были железнодорожный вокзал и ДК Железнодорожников. В соответствии с требованиями Роспотребнадзора доступ зрителей осуществлялся при предъявлении QR-кода о вакцинации, либо справки о перенесенном заболевании. В результате их посетили более 1,5 тысяч человек.

В большом и малом залах Дворца культуры железнодорожников выступили 18 групп. Они представили спектр музыкальных направлений: джаз, фанк, блюз, инди-рок, регги. Эта площадка приняла пять хедлайнеров Ural Music Night — Ishome, Казускома, Андреграунд, Запрещенные барабанщики, Billy's Band.

Концертной площадкой в здании вокзала послужил зал пригородных касс. Гости слушали произведения от классики до рока в исполнении оркестра «Баянисты Екатеринбурга». Коллектив «Лаборатория Танца» представил хореографические номера.

Примечательно, что в России традиция проведения культурных мероприятий на вокзалах сформировалась в XIX в. Она пошла от знаменитого «музыкального вокзала» в Павловске, который служил не только станцией, но и залом «для пристанища и увеселения публики».

Фестиваль Ural Music Night обычно проходит летом, но в этом году из-за пандемии был перенесен на осень. В начале октября стало известно, что он состоится.

Вход на фестиваль будет бесплатным, но он не будет свободным: у всех желающих попасть на площадки будут проверять наличие прививочных сертификатов, QR-кодов или рист-бендов, которые мы печатаем. Выдавать браслеты мы начнем в прививочных пунктах в конце текущей недели. Чтобы получить рист-бенд, нужно предъявить либо сертификат о вакцинации, либо медотвод, — подчеркнул продюсер мероприятия Евгений Горенбург.

Ранее DK.RU cообщил, что Роспотребнадзор попросил руководство Свердловской области ввести жесткий локдаун по образцу московского с 28 октября. Если власти примут положительное решение, все мероприятия будут отменены, а магазины, школы, салоны, культурно-досуговые центры закрыты.

Напомним, что 22 октября вице-губернатор Свердловской области Павел Креков рассказал, как пройдет «каникулярная» неделя в регионе. Закрывать все власти региона в тот момент не планировали, однако сочли целесообразным ввести QR-коды в государственных и муниципальных учреждениях с 25 октября, а с 30 октября — в театрах, кинотеатрах, филармонии, салонах красоты, на базах отдыха и в санаториях. То же самое рекомендовали сделать предприятиям общественного питания, торговым центрам и прочим компаниям из сферы услуг.