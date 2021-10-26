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Локдауна в Свердловской области не будет, но QR-коды вводят везде

Локдауна в Свердловской области не будет, но QR-коды вводят везде
Иллюстрация: DK.RU

Противоэпидемиологические меры в Свердловской области ужесточат. О том, что изменится для бизнеса и населения с 30 октября, рассказали представители региональной и городской власти.

#ГОРОД#КОРОНАВИРУС#НОВОСТИ

25 октября Свердловское управление Роспотребнадзора попросило руководство области ввести жесткий локдаун по образцу московского с 28 октября. 

Власти пошли навстречу ведомству, однако от идеи тотальных «каникул» пока отказались.

Пока не видим необходимости в закрытии каких-то объектов. В ограничении их посещения теми, кто не привит, — это да. Такая возможность рассматривается для обеспечения безопасности населения при посещении торговых центров, общепита, фитнес-центров, музеев и так далее. Это не ущемление прав, у нас сегодня 560 тысяч жителей Екатеринбурга уже привито, — прокомментировал ситуацию в Екатеринбурге мэр Алексей Орлов (цитата по e1.ru).

Однако, на заседании оперштаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией было принято решение об ужесточении ограничений:

— заведения общепита и ночные клубы не смогут работать в период с 23.00 до 7 утра. Ограничение начнет действовать в Свердловской области с 30 октября;

— граждане старше 60 лет должны уйти на самоизоляцию. За исключением вакцинированных, переболевших и тех, кто начал вакцинацию;

— рекомендательный режим введения QR-кодов в ТЦ, ресторанах, фитнес-клубах и других заведений, связанных с обслуживанием граждан, становится обязательным. Кроме пунктов переписи населения с отдельным входом и пунктов вакцинации.

Этот режим отменят, когда ситуация с заболеваемостью изменится к лучшему;

— справку о первом этапе вакцинации разрешили использовать до 15 декабря. Потом все зоны, свободные от ковида, можно будет посетить только по QR-коду;

— с 30 октября по 7 ноября в Екатеринбурге общественный транспорт будет ходить по графику выходного дня.

— медицинские организации и ЗАГСы будут работать по привычному графику.

Как сообщает JustMedia.ru, следить за выполнением ограничительных мер в нерабочие дни будут специальные контрольные группы.  

Текст новости дополняется.

Напомним, что 20 октября Владимир Путин объявил введение «нерабочих дней» в России. Они продлятся с 30 октября по 7 ноября. «При необходимости «нерабочие дни» можно продлить и после седьмого числа», — подчеркнул президент.

Автор: Виктория Говорковская
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