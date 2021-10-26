В Москве убит бывший топ-менеджер «Смоленского банка» и вся его семья

Бизнесмен Михаил Яхонтов и члены его семьи найдены мертвыми в своей квартире. Возбуждено уголовное дело. Рассматривается несколько версий, в их числе финансовая.

Во вторник, 26 октября, в жилом доме по ул. Мосфильмовской в Москве найдены тела 57-летнего бизнесмена Михаила Яхонтова, его 39-летней жены и 8-летнего сына, сообщает ТАСС. По данным следственного комитета, тела бывшего топ-менеджера «Смоленского банка» и его семьи имеют признаки насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова сообщила, что ведомство контролирует ход расследования уголовного дела.

В 2019 году Михаила Яхонтова и еще троих менеджеров ОАО «Смоленский банк» признали виновными в крупной растрате и преднамеренном банкротстве кредитного учреждения. Их обвиняли в том, что незадолго до краха банка они вывели из головного офиса на счета подконтрольных иностранных компаний более 600 млн руб. Яхонтову было назначено наказание в виде шести лет лишения свободы. Однако к моменту приговора он уже отсидел часть срока в СИЗО (когда Яхонтов вышел на свободу, не сообщалось). Кроме того, суд удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов о солидарном взыскании с четырех бывших топ-менеджеров суммы свыше 8,4 млрд руб.

Мотивы убийства устанавливаются. Рассматривается несколько версий, в их числе финансовая, отметил источник агентства в силовых структурах.