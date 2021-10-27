«Лукавство чиновников бьет по добросовестным перевозчикам». Как грабят водителей на трассе

«Чиновники Челябинской области придумали гениальную схему пополнения бюджета за счет безнаказанного грабежа перевозчиков. Есть опасение, что этот опыт возьмут на вооружение и другие регионы».

Перевозчики всей страны возмущены огромными штрафами за мнимые нарушения весогабаритного контроля на территории Челябинской области. Штрафы в 150 тыс. руб. «прилетают» даже за миллиметры превышения габаритов. Чиновники непреклонны — оборудование работает корректно, штрафы взимаются по закону.

Вячеслав Трунаев, президент Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков (СААП), рассказал DK.RU о возможных вариантах решения проблемы:

— С 16 июля 2021 г. в Челябинской области заработали пять автоматических пунктов весогабаритного контроля. Уже через месяц перевозчики стали обращаться к нам в ассоциацию с жалобами: «Почему нас штрафуют за несуществующие нарушения? Соблюдая все законные требования, мы тщательно следим за соответствием наших транспортных средств нормативам. За один рейс машина проезжает через десятки аналогичных «рамок» весогабаритного контроля по всей России и нигде не возникает проблем. Но как только заезжаем на челябинские трассы, сразу оказывается, что превышены габариты или вес. Что происходит?».

Руководитель одной из компаний-членов нашей ассоциации, рассказывает: «Проезд через челябинские «рамки» обернулся для нашей группы компаний штрафами на 1 млн 350 тыс. руб. Это огромная сумма для нас! Всего нам выписали девять штрафов по 150 тыс. руб. Все обвинения в превышении допустимых весогабаритных параметров смехотворны. Размер превышений — в пределах 2-3 сантиметров. Есть штраф даже за превышение габаритов на один миллиметр!».

Директор другой компании, также входящей в СААП, говорит, что предприятие получило три штрафа по 150 тыс. руб. за превышение габаритов на несколько сантиметров: «В одном случае превышение по ширине всего 1,9 см, а по высоте 1,7 см. Наши автопоезда везут грузы из Москвы в восточные регионы страны. Как может быть, чтобы превышение габаритов фиксировали только челябинские «рамки»?».

В середине сентября, после бурных протестов перевозчиков, УГИБДД по Челябинской области приостановило прием материалов с автоматических рамок. Но к этому времени штрафы получило огромное количество предпринимателей.

Только за первую половину сентября ГИБДД вынесла около 1800 постановлений по статье 12.21.1 КоАП («Нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства»). Любопытно, что примерно в 80% фиксировались нарушения по габаритам транспортного средства, и это превышение составляло не более 1-2 см.

Такая информация была озвучена на недавнем заседании Общественного совета при прокуратуре Челябинской области по защите малого и среднего бизнеса. Если посчитать даже по нижней шкале штрафа (150 тыс. руб.), то получается, что лишь за половину сентября перевозчиков наказали как минимум на 270 млн руб.

На этом заседании выяснилась и причина чрезмерной суровости челябинских «рамок». Оказалось, их просто настроили так, что они стали суперчувствительными и фиксируют даже малейшие отклонения от заданных параметров. Такая настройка «рамок» не является нарушением закона, уверяет Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Не видит нарушений закона в сложившейся ситуации и УГБИДД по Челябинской области. Его представитель предложил перевозчикам проезжать через «рамки» со скоростью 10 км/ч. Мол, при такой скорости порывы ветра не будут раздувать тент на полуприцепе, а значит, не получится «воздушного пузыря», увеличивающего габариты транспортного средства.

В общем, в Челябинской области придумали гениальную схему пополнения бюджета за счет безнаказанного грабежа перевозчиков. С точки зрения буквы закона все верно, комар носа не подточит.

До сих пор в других регионах балансодержатели дорог и компании, устанавливающие АПВГК, настраивали оборудование «рамок» с небольшим допуском и не штрафовали за небольшие (на несколько сантиметров и килограммов) отклонения габаритов и весовых параметров. Все-таки столь малые отклонения не являются критичными и никак не влияют на разрушение дорожного покрытия.

Любой измерительный прибор не может работать без допуска. Об этом знает каждый специалист с техническим образованием.

Я очень опасаюсь, что сейчас и другие регионы возьмут на вооружение челябинский опыт. Соблазн-то велик. «Правильная» настройка оборудования — и штрафы пополнят бюджет.

Лукавство челябинских чиновников бьет по добросовестным перевозчикам и ставит под сомнение целесообразность использования автоматических «рамок» в принципе. Все перевозчики оказываются перед угрозой разорения за мнимые нарушения. Представьте, добросовестный перевозчик на сто процентов уверен, что у его транспортных средств нет ни перегруза, ни превышения габаритов (он проконтролировал эти параметры перед выездом, эти машины без проблем уже проехали через десяток «рамок» в других регионах) и вдруг получает гигантские штрафы ни за что. Кто вернет перевозчику деньги? Кто возместит ущерб, нанесенный такими действиями чиновников?

Общественный совет при прокуратуре Челябинской области принял решение направить в адрес губернатора региона Алексея Текслера обращение с просьбой временно приостановить использование АПВГК и провести проверку корректности работы оборудования.

Но челябинские штрафы — это частный случай. Он вскрыл общую для всей страны проблему. Ее и надо решать. Мне видятся два варианта решения.

Первый — внесение изменений в установленную в ст. 12.21 КоАП шкалу штрафов за превышение габаритов и нагрузки на ось. Сейчас штраф в 150 тыс. руб. предусмотрен за превышение допустимых габаритов на величину не более 10 см (нижняя граница вообще не установлена, поэтому можно и за один миллиметр штрафовать). Такой же штраф предусмотрен и за превышение допустимой нагрузки на ось транспортного средства на величину более 2, но не более 10%. Я предлагаю не штрафовать перевозчиков за превышение допустимой нагрузки на ось до 10% и за превышение габаритов до 10 см.

Это позволит снять проблему с якобы измененными габаритами, а на деле — всего лишь с раздувшимся от ветра тентом. Одновременно решится и проблема с небольшим превышением нагрузки на ось. Конечно, предварительно этот вопрос надо обсудить с экспертным сообществом.

Второй вариант кардинального решения проблемы — обязательная установка в комплексе с автоматической «рамкой» еще и стационарных весов для контрольного взвешивания (зарубежный опыт).

Власти планируют покрыть всю территорию страны широкой сетью АПВГК. На федеральных трассах будет 387 АПВГК, на региональных — 366. Именно автоматические «рамки» будут играть главную роль в выявлении нарушителей.

В принципе, это правильно. У автоматических систем взвешивания есть несомненные преимущества: они работают круглосуточно, исключается «человеческий фактор».

Еще три года назад, когда только начиналось развертывание системы автоматического весогабаритного контроля, эксперты говорили, что на объективность измерений таких весов вызывает сомнения. Слишком много факторов могут повлиять на результат: например, сильный ветер раздует тент и оборудование зафиксирует это как превышение габаритов, а неровности дорожного полотна (а это может быть даже ледяной кочкарник) или резкое торможение (ускорение) транспортного средства могут привести к погрешностям в измерении весовых параметров.

Мы приводили в пример опыт США и ряда стран Европы, где динамические весы используются только для предварительного отбора, а окончательное решение о перегрузе принимается по результатам контрольного взвешивания на статических весах.

В интернете можно посмотреть видео, которое снял один из российских водителей, работающих в Европе. Он показывает дорогу в Австрии. Для грузовых автомобилей предусмотрен съезд на низкоскоростной участок, где происходит взвешивание на автоматических весах и, если все нормально, то загорается зеленый свет, если перегруз, то горит красный свет и стрелка на светофоре показывает, что надо свернуть на площадку, где стоят статические весы. На них проходит контрольное взвешивание. На каждом пункте автоматического взвешивания находятся как минимум несколько стационарных весов (в США на ряде пунктов до восьми стационарных весов).

Когда мы все это рассказывали, чиновники обычно усмехались: мол, знаем-знаем, для чего — чтобы иметь возможность договориться с весовщиком. Но за рубежом стационарные весы на АСВГК — это тоже полностью автоматизированные весы. Не с кем договариваться! И у нас в России должно быть так же!

На это предложение у Минтранса один ответ — стационарные весы очень дорогие. В таком виде проект создания сети АПВГК потребует в разы больше средств. Как компромисс предыдущие руководители Минтранса предлагали: не будем делать стационарные весы, но взамен готовы рассмотреть вопрос о предоставлении перевозчикам 10% допуска.

К сожалению, никакого допуска в законе в итоге так и не появилось. И вот прошло несколько лет, и мы видим, к чему это привело. Нет ни допуска, ни возможности проверить объективность взвешивания на автоматических весах. А штрафы прилетают пачками.

Но перевозчики не хотят быть крайними. Надо искать устраивающий всех вариант решения проблемы.

Автоматические «рамки» должны предотвращать разрушение дорог, но при этом не наносить удар по бизнесу. Иначе система АСВГК будет всего лишь инструментом для сбора штрафов (разорительных для транспортных предприятий, но совершенно недостаточных, чтобы предотвратить разрушение дорог).

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