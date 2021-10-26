Куда пойти работать после вуза. Реальные вакансии

Не только кассиры и операторы call-центров, но и ассистенты врача и junior-разработчики. Кем реально устроиться молодому специалисту этой осенью.

Студенты и начинающие специалисты очень боятся проблем при трудоустройстве. Для того, чтобы понимать, что происходит на рынке на самом деле, HeadHunter регулярно проводит исследования рынка труда и называет основные тренды.

Вот основные выводы:

Сфера продаж неизменно остается лидирующей по количеству резюме и вакансий от молодых соискателей. Это быстрый и удобный способ заработка, в том числе и подработки во время учебы. Эти области подходят для соискателей, желающих временно подработать с удобным для себя графиком и режимом оплаты.

Следующая по количеству размещенных резюме — ИТ-сфера (46%). Среди начинающих специалистов в этой области чаще всего ищут работу веб-разработчики, программисты C++, веб-дизайнеры, тестировщики, аналитики данных.

По итогам третьего квартала работодатели чаще всего предлагали работу молодым специалистам в качестве кассиров, операторов call-центров, продавцов-консультантов, ассистентов.

При этом на рынке труда есть предложения для начинающих специалистов в разных сферах. Например, стажеры в отделы маркетинга, ассистенты врача-стоматолога, junior-разработчики. Чаще всего работодатели предлагают таким специалистам гибкий график для совмещения с учебой, корпоративное обучение и наставничество и возможность зачисления в штат в будущем. От сотрудника ждут желание развиваться, быструю обучаемость, профильное образование.

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