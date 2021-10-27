Внезапное закрытие ресторанов Friends в Екатеринбурге: возможно, будет суд с ТРЦ «Гринвич»

Работавшие в городе рестораны известной сети закрылись в середине октября, после чего работники вышли на акцию протеста, требуя зарплаты. О том, что происходит, рассказал владелец сети Виктор Шабанов.

Владелец сети Friends Виктор Шабанов объяснил, почему внезапно закрыл все рестораны в Екатеринбурге (они работали в ТРЦ «Гринвич» и Victory Mall). Напомним, сеть прекратила работать в начале октября, а уволенные сотрудники вышли на акции протеста, требуя зарплату.

Как пояснил Шабанов Е1, сеть не справилась с резко выросшей финансовой нагрузкой. ТРЦ «Гринвич» отменил для Friends скидку по аренде и выставил счет, после чего закрыл доступ в помещение для гостей ресторана.

При выяснении обстоятельств закрытия ресторана мне стало известно, что ограничение доступа гостей произошло в связи с неисполнением личных обязательств второго участника ООО «Френдз-Екб» Романа Гуштана перед руководством ТРЦ «Гринвич», — объяснил Виктор Шабанов. — В связи с большими финансовыми потерями, связанными с ограничением доступа, я был вынужден прекратить деятельность.

Совладелец Friends в Екатеринбурге и собственник бренда Роман Гуштан, судя по данным сервиса «Контур.Фокус», владеет 49% уставного капитала ООО «Френдз-Екб» (юрлицо, под которым работал ресторан в «Гринвиче»). В «Гринвиче» ситуацию не комментируют, ссылаясь на неразглашение информации об отношениях с арендаторами.

Ресторана в новом ТРЦ на Уралмаше повышение арендной ставки не коснулось, но его также закрыли из-за ситуации, сложившейся в «Гринвиче», пояснил Виктор Шабанов.

Один ресторан не может справиться со всеми финансовыми задачами, которые были предусмотрены для двух объектов, — объяснил владелец.

В адрес «Гринвича», по словам бизнесмена, было направлено уведомление о расторжении договора аренды по соглашению сторон. Если ТРЦ его не примет, Шабанов обратится в суд, чтобы установить реальную сумму долга.

В середине октября уволенные сотрудники сети устроили акцию протеста, они требовали зарплату за октябрь. Комментируя эту ситуацию, Виктор Шабанов пояснил, что все работники были уволены по соглашению сторон с соблюдением Трудового кодекса. Когда будут завершены выплаты сотрудникам, он не сказал.

Конечно, такая потеря всего бизнеса в одночасье для всех нас, сотрудников и гостей, стала полным шоком и трагедией, — отметил Шабанов.

Сейчас оба юридических лица, под которыми работали рестораны Friends в Екатеринбурге, — ООО «Френдз-Екб» и ООО «Высший вкус» — числятся действующими. Выручка компаний в 2020 г. упала на 10% и 29% соответственно (90,5 млн руб. с чистой прибылью в 8 тыс. руб. и 61,2 млн руб. с чистой прибылью в 21 тыс. руб.).

Новый Friends в Екатеринбурге откроется в «Пассаже», но с другими владельцами, Шабанов не будет иметь отношения к ресторану.

Напомним, ранее DK.RU писал о закрытии пироговой «Штолле» на ул. Горького, заведение работало по этому адресу 13 лет. Также закрылось бистро индийской кухни «Артха», недолгое время проработавшее у Театра оперы и балета.

Самыми громкими гастрономическими премьерами года стали открывшиеся рестораны «Сыроварня» (заведение Александра Новикова, расположено в ККТ «Космос») и «Север греет» на ул Красноармейской (ресторан-путешествие с авторской кухней и возможностью погружения в историю Севера от Карелии до Камчатки, Приполярного Урала, шефом там стал эксперт по уральской и северной кухне Аркадий Кузеванов).