Антиковидные меры ноября: кто, куда и когда сможет ходить в Свердловской области

С 30 октября в регионе вступает в силу целый комплекс мер, принимаемых для борьбы с пандемией. Оперштаб сообщил, будут ли работать кафе и что делать непривитым работающим пенсионерам.

В среду, 27 октября, исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Шмыков подписал указ, который вносит изменения в документ об особом режиме в связи с эпидемией коронавируса. Важные его части были опубликованы оперштабом.

Что ждет свердловчан:

Жители региона смогут посещать COVID-free-зоны не только по QR-кодам, но и при наличии справки о наличии противопоказаний к вакцинации. В этом случае человеку нужно иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в течение последних 72 часов. Также бывать в таких местах до 15 декабря смогут люди со справкой о получении первого компонента вакцины против COVID-19.

С субботы, 30 октября, будет расширен перечень организаций и учреждений, для посещения которых людям старше 18 лет обязательно будет требоваться предъявление QR-кода или справки о вакцинации, перенесенной болезни либо медотвода и результата теста ПЦР, а также документа, удостоверяющего личность. Это:

организации общественного питания (за исключением работающих «навынос» и доставкуи обеспечивающих круглосуточное питание работников, расположенных в аэропорту и на вокзалах);

объекты розничной торговли (за исключением аптек, объектов, где продаются продукты питания и непродовольственные товары первой необходимости);

прачечные, химчистки, парикмахерские, общественные бани, сауны, солярии, фитнес-центры;

аттракционы, цирки, зоопарки, океанариумы, аквапарки и дельфинарии;

торгово-развлекательные центры и кинотеатры;

детские игровые комплексы, детские развлекательные центры, лагеря дневного пребывания.

Временно исключения сделаны для помещений, где располагаются пункты вакцинации против COVID-19 и участки проведения Всероссийской переписи населения.

С 30 октября в регионе действует:

запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий с очным присутствием граждан, оказание услуг общественного питания (за исключением работающих навынос и доставку, обеспечивающих круглосуточное питание работников, расположенных в аэропорту и на вокзалах) в ночное время;

запрет на функционирование в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября организаций культуры. Исключение сделано только для театров и музеев.

Кроме того, жители региона старше 60 лет должны уйти на самоизоляцию, за исключением вакцинированных, переболевших и тех, кто начал вакцинацию. Этой категории населения разрешено выходить в больницу, аптеку, магазин и вынести мусор. Работодателям рекомендовано перевести невакцинированных сотрудников такого возраста на дистант на четыре недели, которых должно хватить для вакцинирования.

Указ будет опубликован на официальном интернет-портале правовой информации pravo.gov66.ru, уточняет ЕАН.

Накануне DK.RU писал о том, что полный локдаун в регионе было решено не вводить. Напомним, 20 октября Владимир Путин объявил введение «нерабочих дней» в России из-за сложной эпидемиологической ситуации. Они продлятся с 30 октября по 7 ноября, но при необходимости могут быть продлены.