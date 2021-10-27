«Профанация на рынке труда правит бал уже десятки лет. И начинается она со школы»

«Это пирамида, где непрофессиональные, но с энтузиазмом, управляют потухшими непрофессиональными. Все они отъедают наши деньги и время, причем делают это из лучших побуждений».

Дмитрий Волошин, основатель EdutechLab, пишет на Facebook:

Понадобилось мне сделать ключ. Обычный ключ от обычной входной двери. Нашел недалеко мастерскую соответствующего профиля и с пятью звездами. Отдал ключ мастеру, мужичку лет 60-ти с трудовыми руками и открытым взглядом. Тот взял, хмыкнул, сказал, что потребуется 20 минут и отпустил меня гулять. Ровно через 21 минуту я был на пороге, чтобы узнать, что надо еще времени. Через 45 минут мастер встретил меня со вздохом. «Нет», — говорит. «Не могу сделать, сложно это. Я сразу понял», — говорит. «Позвольте, но зачем вы взяли заказ?», — удивился я. «А мне нравится делать такие ключи. Не получается, но нравится», — улыбнулся он.

Вы понимаете? Этот уважаемый человек потратил лично мои 45 минут жизни на то, чтобы развлечься. Нет, он не взял с меня денег за неизготовленный ключ. Он взял дороже: время. Просто так, без спроса. И не увидел в этом ничего страшного. «Я же старался», — сказал он мне на прощание. И нежно так, открыто, посмотрел в глаза. Крыть было нечем. Нет ничего хуже чем некомпетентные замотивированные люди. С ними сложно, особенно в условиях нашего трудового законодательства. Он старался — ответ на все вопросы. Результат? Нет, не важно. Это называется еще «честно работать». То есть — делать действия с энтузиазмом.

Вы удивитесь, подумав, сколько их таких вокруг нас. Гостиницы, рестораны, такси. Электрики, терапевты, учителя. Сделать документ, прочистить засор, довезти груз. Некомпетентные люди с энтузиазмом. Искренне считающие, что сам по себе их энтузиазм является работой. Откуда они взялись, как получились? Неужели они не понимают, что халтурят? Я вам так скажу: не понимают. В целом мы привыкли жить среди профанов. Профанация — вот основной экономический тренд. Небольшие островки профессионализма, к сожалению, пока не дают возможности ни построить устойчивую экономику, ни создать прорывные научно-технологические решения.

Профанация правит бал уже десятки лет. Она начинается со школы. Где нам вбивают в голову простую вещь: надо — как надо, а не как сам придумал. Любопытство изгнали из школы, креативности там не место. Вместо нее там выращивают идею списывания, как легитимного способа обойти скучные правила, схалтурить. Так как со списыванием особо не борются, то за десять лет в голове оседает простая мысль: есть способ сделать жизнь проще, надо просто извернуться, договориться, словчить. Дальше вузы дополировывают эти мысли, выпуская толпами низкоквалифицированных и совершенно не замотивированных псевдоспециалистов.

На фоне этой толпы любой, у кого горят глаза, выглядит кладом. Он, кажется, имеет потенциал к развитию. Потому что хочет. Таких, наверное, 20%, но только малая часть из них действительно растут профессионально. Удел остальных — менеджмент, управление людьми. И это, пожалуй, самое страшное последствие профанации в образовании. Потому что в тот момент, как замотивированный человек становится менеджером, он автоматически перестает развиваться. У него перед глазами паттерн учителя, который не учится вместе с классом, но указывает, как классу учиться. А кто такой менеджер? Да тот же учитель.

Вот и получается пирамида, где непрофессиональные, но с энтузиазмом, управляют потухшими непрофессиональными. И все они отъедают наши деньги и время, вместо того, чтобы помогать зарабатывать и экономить. Делают это из лучших побуждений. Кто-то считает, что «вас тут много, а я одна», справедливо указывая нам на перегруз. Кто-то и вовсе «старался», и мы должны уважать его труд. Пусть он и безрезультатный, пусть неэффективный. Но какая же была вера в его глазах! Какая правда! И даже некоторый упрек мне, что я не разделяю восторг его старания. Его подвижничество. Ничего я не сказал тому мужичку. Бесполезно это. Бессмысленно.

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