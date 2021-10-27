В зданиях Универсиады после завершения соревнований будут растить уральских айтишников

Новый вице-губернатор Дмитрий Ионин рассказал, как в будущем адаптируют объекты, построенные к Универсиаде. Часть зданий передадут УрФУ для обучения специалистов, способных бороться с хакерами.

По завершении Универсиады часть возведенных к ней зданий будут переданы УрФУ, там будут растить айтишников.

Дмитрий Ионин, новый вице-губернатор региона, отвечающий за цифровизацию области, заявил, что на Урале огромный дефицит специалистов по борьбе с хакерами, и эту проблему нужно решать. Помочь может Универсиада-2023.

В ближайшее время совместно с УрФУ нам предстоит серьезная работа по адаптации объектов, возводимых к Универсиаде, для создания крупного научного центра в сфере подготовки кадров для IT-индустрии. Сильных айтишников катастрофически не хватает, и где, как не у нас в Свердловской области с ее научным и прикладным потенциалом, заниматься выращиванием кадров для отрасли, — заявил Дмитрий Ионин после открытия первой на Урале лаборатории по кибербезопасности, прошедшего в УрФУ.

Сейчас для Универсиады строят общежития и административные корпуса, в будущем многие из них передадут университету под студенческий кампус. Какие именно специальности будут переведены на новые учебные площадки, пока неизвестно.

Ранее DK.RU рассказывал о ходе строительства объектов Деревни Универсиады.

Мы просто не можем позволить себе, чтобы отдельные инфраструктурные объекты спортивного городка простаивали. Диверсификация стройки необходима, чтобы объекты не надо было впустую снабжать энергоресурсами и тратить дополнительные средства на их охрану, — подчеркивает Тимур Уфимцев, генеральный директор «Синара-Девелопмент», застройщика объектов Универсиады.

Напомним, в июне этого года мэрия Екатеринбурга решила передать организаторам Универсиады следующие объекты для проведения соревнований:

МАУ «СОК «Калининец»;

бассейн комплекса, который в перечне идет отдельным пунктом;

крытый каток МБУ СШ «Юность»;

бассейн школы «Юность»;

МАУ «ФОК «Соболь»;

Театр юного зрителя.

Первые пять объектов, видимо, станут тренировочными площадками для команд, ведь для соревнований готовят более масштабные комплексы.

Частично средства на проведение международного спортивного события Екатеринбургу выделили из федерального бюджета. Так, на строительство Дворца водных видов спорта и Центра художественной и эстетической гимнастики город получил около 10 млрд руб.