«QR-коды сокрушительно ударят по бизнесу, особенно легальному, исправно платящему налоги»

«Проверки будут регулярными и непредсказуемыми. Заведениям-нарушителям грозят штрафы от 500 тыс. до 1 млн руб., а обладателям поддельных QR-кодов — уголовная ответственность».

В начале октября российские регионы один за другим начали вводить QR-коды для посещения общественных мест. В некоторых из них QR-код либо свежий ПЦР требуется даже для посещения больниц, поликлиник и торговых центров с продуктовыми магазинами.

Первым субъектом, в котором были введены QR-коды, была Москва. Но через пару недель из-за сильного удара по бизнесу и падению выручки на 80-90% столичные власти отказались от этой идеи. Несмотря на отрицательный опыт столицы, его все-таки решили транслировать по всей России.

Ситуацию с нововведениями по QR-кодам для DK.RU прокомментировал юрист Алексей Головченко.

Алексей Головченко управляющий партнер юридической компании ЭНСО Абсолютно понятно, что тема с QR-кодами и локдаунами будет терзать нас до тех пор, пока число привитых от коронавируса граждан не достигнет минимум 80% от общего числа россиян. Государство поставило цель и уверенно добивается своего. Других мер борьбы с пандемией, к сожалению, нет.

Вопрос в другом.

Как отразится на бизнесе введение QR-кодов?

Ответ очевиден: они сокрушительно ударят по нему. Причем больше всех пострадает именно легальный бизнес, исправно платящий налоги в бюджет.

Если говорить о сфере услуг, в частности, об индустрии красоты, можно ожидать уход большого количества клиентов к частникам, арендующим кабинеты или принимающим на дому. Это чревато тем, что после отмены «кодовой системы» часть клиентов останется у них.

Другая весомая проблема — штрафы.

Проверки будут регулярными и непредсказуемыми. Заведения, обслуживающие посетителей, не прошедших вакцинирование и не имеющих справки о перенесенном заболевании, будут оштрафованы в крупном размере. Ответственность наступит по статье 20.6.1. «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

В таком случае компании выплатят от 500 тыс. до 1 млн руб. или получат административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Штрафовать будут и за наличие непривитых сотрудников заведения, если вакцинирование является для них обязательным.

Вообще проблема штрафов для российского бизнеса достигла своего пика. Они являются одним из основных источников пополнения российского бюджета, потому и объемы штрафов неумолимо растут. И до пандемии предприниматели чувствовали себя не так радужно, как хотелось бы, а сейчас и вовсе выживают из последних сил.

Конечно, за исключением экспортеров. Вот у них дела обстоят лучше всех, от этого сегмента в бюджет идут колоссальные поступления. Можно было бы и пощадить остальную часть бизнеса, снизив нагрузку в виде штрафов и налогов. Увы и ах, государство хочет увеличить Резервный фонд РФ еще на 1,4 трлн руб. Так что давление на предпринимателей будет только усиливаться.

Наказывать за нарушения будут и граждан

Отдельно хочу предупредить ту категорию россиян, которая планирует обойти ограничения на посещение заведений с помощью использования поддельных QR-кодов. Подделка документов влечет не административную, а уже уголовную ответственность по ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

По ней предусмотрено несколько вариантов наказаний: штрафы до 80 тыс. руб.; заработная плата или иной доход осужденного за период до шести месяцев; обязательные работы на срок до 480 часов; исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев.

В случае использования поддельных QR-кодов также может грозить уголовная ответственность по 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

Только в Москве уже возбудили 55 уголовных дел о подделке сертификатов о вакцинации от COVID-19 и ПЦР-тестов.

Мои советы предпринимателям

Во-первых, внимательно отслеживайте указы региональных властей относительно принятых ограничительных мер.

Во-вторых, если ваша организация включена в перечень тех, кто обязан вакцинировать сотрудников и ввести QR-коды, не пренебрегайте этими предписаниями, т.к. штрафы могут быть внушительными.

В-третьих, проверяйте QR-коды с помощью специальных устройств. Если в заведении обнаружится посетитель с поддельным кодом и будет выяснено, что он не проверен должным образом, на вас также наложат штраф.

В-четвертых, помните, что есть шанс оспорить необоснованно наложенный штраф. При грамотном юридическом сопровождении такие вопросы решаются «на ура».

Что меня как юриста сильно смущает в инициативе с QR-кодами

В первую очередь крайне настораживает отсутствие в регионах единого подхода к созданию нормативной базы. Нет понятных критериев и принципов, по которым те или иные отрасли и объекты попадают под ограничительный перечень.

Также не совсем понятно, почему в одних регионах ПЦР-тест может заменить QR-код, а в других — нет. Где-то можно предъявлять бумажные справки о перенесенном заболевании, а где-то — нельзя.

Так что в законодательном аспекте нововведение с QR-кодами на данный момент слишком несовершенно.

Из чего можно сделать вывод, что ряд НПА, касающихся введения кодовой системы, можно отменить с помощью независимой антикоррупционной экспертизы и последующего обращения в органы прокуратуры.

Поэтому мой главный совет предпринимателям: не старайтесь обойти или игнорировать ограничительные меры в надежде на то, что вас они не коснутся.

Эта пассивная позиция чревата тем, что вас могут крупно оштрафовать или даже приостановить вашу деятельность. Бороться с несправедливой и ущемляющей права нормативной базой можно только легальными способами, наиболее действенной из которых является независимая антикоррупционная экспертиза.