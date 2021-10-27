Миллиардер Игорь Рыбаков сократит на 20% зарплату всем сотрудникам без прививки от COVID

«Когда 70% вакцинированных, резко снижается распространение инфекции, а у нас сейчас только 30%. Единственная возможность повысить долю вакцинированных — это достаточно жесткие, агрессивные меры».

Российский миллиардер, совладелец корпорации «Технониколь» Игорь Рыбаков сократит на 20% зарплату всем своим непривитым от коронавируса сотрудникам. Такое заявление он сделал на своем ютуб-канале:

Дорогие сотрудники компаний, к которым я имею отношение. Я вам всем добровольно-принудительно поручаю вакцинироваться. Обещаю вам снизить зарплаты на 20%, если вы не вакцинируетесь. Приведение в исполнение поручаю сделать немедленно.

Решение направлено на то, чтобы снизить темпы распространения COVID-19, добавил он:

Когда 70% вакцинированных, резко снижается распространение инфекции, а у нас сейчас только 30%. Нам еще два раза работать. Поэтому я, как владелец корпорации, как влиятельное лицо, буду стимулировать своих сотрудников вакцинироваться. Единственная возможность повысить долю вакцинированных — это достаточно жесткие, агрессивные меры. Самый сильный способ — это простое принуждение через работодателя. Все-таки государственный сектор большой в России, и крупных, и средних компаний много, они дают 70% всех рабочих мест. Куда ты денешься? У тебя два варианта: уволиться или вакцинироваться. Сейчас все так создано, что те, кто сделал прививку, у них меньше ограничений в этом вводимом локдауне. Во всяком случае по постановлению [мэра Москвы Сергея] Собянина так. Опять же, все делается для того, чтобы объяснить людям: если ты пошел [и] привился, то у тебя будет больше возможностей в этот локдаун.

Нынешний показатель в 30% привитых был достигнут именно благодаря таким мерам, отметил Рыбаков:

При этом процесс вакцинирования идет тяжело по причине недоверия — раз. По причине распространения огромного количества фейков, суждений, которые еще сильнее усиливают это недоверие. И, в результате, реально люди просто напуганы. Если в Тик-Токе в Инстаграме или в VK там посмотеть ролики, в них видно, что тот, кто вакцинировался: у него рога отросли, он навсегда, значит, там какой-то кривой, косой стал и так далее.

Как пояснил DK.RU пресс-секретарь Игоря Рыбакова, все сокращенные средства с зарплат сотрудников миллиардер направит «на строительство школ и детских садов».

Сам Рыбаков вакцинировался летом 2021 года Спутником V.

Напомним, с 30 октября по 7 ноября в России действует режим «нерабочих дней». При этом в некоторых регионах, где ситуация с рапространением коронавируса вышла из-под контроля, будет действовать жесткий локдаун. Такие меры предприняты властями Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Тюменской области и ряда других регионов, сообщал DK.RU.