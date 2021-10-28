Подозреваемый в убийстве банкира и его семьи покончил с собой в изоляторе в Белоруссии

Андрей Скрипкин, которого задержали накануне в Белоруссии и заочно арестовали по решению Кунцевского суда Москвы, покончил с собой. Он был бывшим бизнес-партнером убитого Михаила Яхонтова.

Подозреваемый в убийстве бывшего топ-менеджера «Смоленского банка» и его семьи Андрей Скрипкин покончил с собой в изоляторе в Белоруссии.

В четверг, 28 октября, стало известно, что задержанный и заочно арестованный Кунцевским судом Москвы накануне Андрей Скрипкин ушел из жизни.

Подозреваемый в тройном убийстве был задержан в Белоруссии и помещен в изолятор. Там он покончил жизнь самоубийством, — сообщил источник ТАСС.

Напомним, тела 57-летнего бывшего заместителя управляющего московского филиала «Смоленского банка» Михаила Яхонтова, его 39-летней жены и их восьмилетнего сына с признаками насильственной смерти обнаружили 26 октября в квартире жилого дома на Мосфильмовской улице. Было возбуждено уголовное дело, в числе версий в том числе финансовая.

Накануне по подозрению в совершении преступления был задержан Андрей Скрипкин, бывший бизнес-партнер убитого банкира. Сообщалось, что убийца смог проникнуть сквозь два поста охраны, но попал на запись камеры видеонаблюдения.

Скрипкин проходил как подозреваемый по п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 («Убийство двух и более лиц», «Убийство малолетнего»). Ему грозил срок до пожизненного лишения свободы.

Убитый Михаил Яхонтов ранее был судим за растрату и преднамеренное банкротство. В марте 2019 года Тверской суд Москвы признал его и еще троих бывших топ-менеджеров ОАО «Смоленский банк» виновными в крупной растрате и преднамеренном банкротстве кредитного учреждения. Яхонтова приговорили к шести годам лишения свободы, также суд удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов о солидарном взыскании с четырех бывших топ-менеджеров свыше 8,4 млрд руб. Неизвестно, когда Яхонтов вышел на свободу, есть лишь сведения, что к моменту приговора он уже отсидел часть срока в СИЗО.